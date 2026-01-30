Takmer sa opäť zrazili vlaky, chýbalo málo: Rýchlik v Bratislave prešiel na červenú a ocitol sa na zlej koľaji

Vo štvrtok večer došlo v Bratislave k mimoriadnej udalosti na železnici. Rýchlik Považan, ktorý smeroval z Hlavnej stanice do Trenčína, prešiel návestidlo zakazujúce jazdu a dostal sa na koľaj, po ktorej v tom čase smeroval protiidúci rýchlik. Incident sa stal na úseku medzi Bratislavou hlavnou stanicou a zastávkou Bratislava Vinohrady.
Na udalosť upozornil Denník N, ktorý informoval na základe zistení z prostredia železnice a údajov z portálu RailPage.. Podľa dostupných informácií sa na jednej koľaji ocitli dva vlaky stojace oproti sebe, pričom situáciu musel okamžite riešiť dispečing.
K zrážke tentoraz nedošlo
V tomto prípade sa zrážke vlakov podarilo zabrániť. Mimoriadna udalosť však spôsobila meškania a komplikácie v doprave, ktoré pocítili cestujúci najmä vo večerných hodinách. Prevádzka na trati bola dočasne obmedzená, kým sa situácia nevyriešila.
Dotknutý úsek trate nie je vybavený moderným zabezpečovacím systémom ETCS, ktorý automaticky zabraňuje prejdeniu návestidla „stoj“. Nachádza sa tam starší systém zabezpečenia a rušňovodič má zároveň k dispozícii informácie zo signalizačných zariadení.
Aktuálny prípad pripomína sériu vážnych incidentov z uplynulých mesiacov. Počas jesene minulého roka došlo po prejdení návestidiel k zrážkam vlakov pri Rožňave a Pezinku, ktoré si vyžiadali desiatky zranených.
