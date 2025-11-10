Zrážka vlakov pri Bratislave: Najnovšie čísla hovoria celkovo o 79 zranených. Pellegrini vyzýva na rýchle vyšetrovanie

Po nedeľnej večernej zrážke vlakov medzi Pezinkom a Bratislavou priviezli do štyroch nemocníc v rámci Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB) zatiaľ 18 zranených. Ich počet sa však ešte môže zmeniť.
TASR o tom informovala hovorkyňa UNB Eva Kliská. „Všetci pacienti sa podrobili diagnostike, aby naši lekári dokázali určiť rozsah zranení. Aktuálne sa dvaja pacienti podrobujú operácii. Počítame s tým, že počet osôb, ktoré budú musieť absolvovať operačný zákrok ešte narastie,“ priblížila Kliská.
Aktivovali traumatologický plán
UNB v súvislosti s nehodou aktivovala traumatologický plán. Do Nemocnice Bory priviezli zatiaľ troch pacientov s vážnymi zraneniami. „Podľa potreby bude nemocnica pripravená prijať aj ďalších ranených,“ uviedol hovorca siete nemocníc Penta Hospitals Tomáš Kráľ.
V nemocniciach skončilo celkovo 79 ľudí. Informuje o tom na sociálnej sieti Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby. Najťažšie zranenia utrpeli tri osoby s poraneniami hrudníka a brucha, 60 pacientov utrpelo ľahké zranenia.
„Na mieste zasahovalo 15 ambulancií záchrannej zdravotnej služby a do nemocníc bolo transportovaných 79 pacientov,“ informovali zdravotní záchranári. Najťažšie zranenia utrpeli tri osoby s poraneniami hrudníka a brucha. „Po prvotnom ošetrení boli transportované do bratislavských nemocníc na Kramároch a v Ružinove. Všetci boli pri vedomí,“ uviedli z OS ZZS s tým, že 60 pacientov utrpelo ľahké zranenia.
Prezident reagoval na tragickú udalosť
Príčiny nedeľnej nehody vlakov na trati medzi Bratislavou a Pezinkom je potrebné čím skôr vyšetriť, aby po druhej takejto udalosti v krátkom čase ľudia nezanevreli na vlakovú dopravu a mohli stále dôverovať jej bezpečnosti. Na sociálnej sieti to vyhlásil prezident SR Peter Pellegrini.
„Želám všetkým zraneným zo zrážky vlakov pri Pezinku čo najmenej bolesti a čo najskoršie uzdravenie. Ďakujem všetkým záchranným zložkám za ich profesionálny zásah,“ uviedol prezident.
Na železničnej trati medzi Bratislavou a Pezinkom došlo v nedeľu večer k zrážke dvoch vlakov. Zranenia utrpeli desiatky cestujúcich, viac ako desať ľudí bolo prevezených do nemocníc. K úmrtiu nedošlo. Pre nehodu Univerzitná nemocnica Bratislava aktivovala traumatologický plán. Na mieste nehody naďalej zasahujú všetky záchranné zložky.
Nahlásiť chybu v článku