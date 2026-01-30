Zomrel priviazaný na reťazi: Kontrola po tragickom náleze psa odhalila zlé podmienky. Zvieratá majiteľom odobrali

Psy žili na reťaziach a v zanedbaných podmienkach.

Inšpektori Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy (RVPS) Komárno odobrali šesť dospelých psov a tri šteniatka chovateľom v osade pri Kolárove v okrese Komárno. Psy boli permanentne držané na reťazi alebo sa potulovali okolo svojich majiteľov, informovala Štátna veterinárna a potravinová správa SR.

Úradní veterinárni lekári RVPS Komárno vykonali kontrolu chovateľov psov v lokalite, kde pred niekoľkými dňami našli priviazaného uhynutého mladého psa.

Po kontrole chovných podmienok i napriek tomu, že psy nevykazovali klinické príznaky ochorení alebo podvýživy, inšpektori za pomoci mestskej polície Kolárovo zhabali všetky psy v tejto časti osady. Následne ich umiestnili do náhradnej starostlivosti v karanténnej stanici.

Nemožnosť nápravy a zákaz ďalšieho chovu

Životná úroveň a socioekonomický status osôb, ktoré sa o psy starali, nepredpokladajú možnosť akejkoľvek nápravy v chovných podmienkach psov, skonštatovali veterinári. Voči všetkým osobám zodpovedným za chov zvierat bude začaté priestupkové konanie vo veci zanedbania starostlivosti o spoločenské zvieratá a boli im už nariadené zákazy chovu ďalších spoločenských zvierat.

Inšpektori RVPS Komárno plánujú naďalej pokračovať v kontrolách v tejto časti mesta Kolárovo. Zároveň budú prísne pristupovať k riešeniu prípadov najmä z hľadiska objektívnej a adresnej zodpovednosti za psy, ktoré sa v tejto osade nachádzajú, upozornila RVPS.

