Takéto niečo ste ešte nevideli: Na MS klubov hrá aj jednooký futbalista. O zrak ho pripravila infekcia

Krídelník amerického futbalového klubu Seattle Sounders Georgi Minoungou dostal šancu hrať na majstrovstvách sveta klubov v USA napriek tomu, že vidí len na jedno oko.

Dvadsaťdvaročný legionár z Pobrežia Slonoviny prišiel o zrak na ľavom oku po infekcii, ktorú mu diagnostikovali v roku 2023 počas prípravy v Španielsku. „Bol to jeden z najťažších momentov. Mal som šancu získať zmluvu s prvým tímom a potom neviem, čo sa stalo. Tréning za tréningom sa mi zhoršoval zrak a musel som na operáciu,“ zaspomínal si Minoungou v rozhovore pre web denníka Marca.

Hral aj v Česku

Napriek hendikepu sa v roku 2024 prebojoval do prvého tímu Seattlu, kde podpísal zmluvu do roku 2028 s opciou na ďalší rok. V Major League Soccer už odohral 35 zápasov, v ktorých strelil gól a pridal päť asistencií. „Neovplyvňuje ma to. Ľavé oko mi nefunguje, ale naďalej pracujem. Mám jedno oko, ale dokážem viac ako tí, čo majú dve. To je moja mentalita,“ zdôrazňuje.

Minoungou vyrastal v Afrike a pred príchodom do USA pôsobil aj v českom Vyškove. Mimochodom, vo štvrtok si pripísal premiérový štart na MS klubov. V zápase proti Atléticu Madrid (1:3) prišiel na trávnik v 79. minúte. V rovnakom čase ihrisko opustil jeho slovenský spoluhráč Albert Rusnák, rodák zo spomenutého Vyškova.