STVR malo podpísať extrémne nevýhodné futbalové zmluvy: Bývalý riaditeľ vraj prekročil svoje kompetencie

Dočasne poverený bývalý riaditeľ STVR Igor Slanina podpísal od 1. apríla do 7. mája 56 licenčných zmlúv za 8,7 milióna eur so Slovenským futbalovým zväzom (SFZ). Zmluvy pokrývajú štyri futbalové sezóny, takže zmluvy sú do roku 2029.

Zahŕňajú vysielacie licencie na Slovenský pohár a obsahujú aj zápasy druhej a tretej futbalovej ligy ženského futbalu a ďalších lokálnych športových podujatí. Na tlačovej konferencii o tom informovala opozičná poslankyňa Zora Jaurová (PS), podľa ktorej zaplatí STVR za licencie násobne viac než doteraz.

„Zároveň sa STVR v tých zmluvách zaväzuje od SFZ kúpiť výrobu signálu, čiže ten prenos vyrába Slovenský futbalový zväz a predáva ho STVR podľa vlastného cenníka, ktorý si môže ešte dokonca aj upravovať. V závislosti od toho balíka to môže byť osem až 30 000 eur na jeden zápas,“ povedala Jaurová. Televízia tak podľa nej nemá možnosť ovplyvniť cenu ani kvalitu signálu alebo ho vyrobiť vo vlastnej réžii.

Nevýhodný futbal

Poslankyňa ďalej poukázala na ďalších 14 zmlúv o distribúcii za viac ako jeden milión eur, ktoré Slanina podpísal deň po tom, ako Rada STVR zvolila novú generálnu riaditeľku Martinu Flašíkovú. Licenčné zmluvy podľa Jaurovej ponechávajú SFZ právo predávať tie prenosy zo športových podujatí komerčným stávkovým kanceláriám. „Daňoví poplatníci tak zaplatia komerčné aktivity v oblasti hazardu,“ podotkla. Poslankyňa skonštatovala, že celá schéma je pre STVR „extrémne nevýhodná“, ale SFZ v nej trikrát zarobí.

Zároveň tvrdí, že poverený riaditeľ Slanina mohol v období od 1. apríla do 13. mája podpisovať podľa zákona len zmluvy do výšky 20 000 eur. „Podľa zákona by však mal podpisovať iba zmluvy v rozsahu bežnej prevádzky a nesmie uzatvárať zmluvy v oblasti investícií a výroby programu. Zmyslom tohto prechodného ustanovenia totiž je, aby poverený riaditeľ v prechodnom období nerobil záväzky, ktorými by zaväzoval riadne zvoleného riaditeľa, ktorý príde po ňom,“ uviedla Jaurová.

V tomto prípade podľa nej pochybila aj Rada STVR, ktorá má podľa zákona schvaľovať strategické zmluvy nad určený limit. „O celom tomto zámere bola riadne informovaná podľa zákona, pretože riaditeľ musí dávať na vedomie sedem dní pred podpisom zmluvy všetky zmluvy rade,“ povedala opozičná poslankyňa s tým, že od 1. apríla fungovala Rada STVR v plnom zložení. K zmluvám so SFZ sa však nijako nevyjadrila, aj keď to bolo jej zákonnou povinnosťou, tvrdí.

„Je teda očividné, že tieto zmluvy boli uzavreté protizákonne vo viacerých ohľadoch, že došlo k hrubému zneužitiu verejných prostriedkov dočasne povereným riaditeľom, že SFZ sa neoprávnene na týchto zmluvách obohatí a že verejné prostriedky sa budú používať v prospech komerčných subjektov v oblasti hazardu. Je taktiež zjavné, že rada STVR si neplní svoje úlohy a nesie za tieto nevýhodné zmluvy zodpovednosť,“ zhrnula Jaurová.

Dodala, že pripravujú podnet na generálnu prokuratúru a preverujú aj možnosti trestných oznámení.