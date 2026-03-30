Systémy NATO zostrelili raketu vypálenú z Iránu: Prenikla do Turecka

Petra Sušaninová
TASR
Teherán popiera zodpovednosť.

Turecko v nedeľu oznámilo, že systémy protivzdušnej obrany NATO zostrelili balistickú raketu vypálenú z Iránu. Od začiatku vojny na Blízkom východe ide o štvrtú takúto strelu, ktorá smerovala na Turecko. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Balistickú raketu, ktorá podľa vyhlásenia ministerstva obrany vstúpila do vzdušného priestoru Turecka, zneškodnili systémy NATO nasadené vo východnej časti Stredozemného mora. NATO zostrelilo prvú iránsku balistickú raketu 4. marca, druhú o päť dní neskôr a tretiu 13. marca. Teherán podľa Ankary popiera zodpovednosť za tieto incidenty napriek dôkazom na základe technických údajov.

Teherán podniká odvetné údery

Vojnu na Blízkom východe vyvolali americké a izraelské údery na Irán 28. februára. Teherán v odvete podniká údery na Izrael a štáty Perzského zálivu, v ktorých sú americké základne.

V Turecku sú umiestnené americké jednotky na dvoch kľúčových základniach NATO. Jednou je Incirlik pri meste Adana na juhu krajiny a druhou je Kürecik vo východnej polovici Turecka. Prípad zostrelenia balistickej rakety vypálenej z Iránu z 9. marca prinútil Washington zatvoriť svoj konzulát v Adane a vyzvať všetkých občanov USA, aby opustili juhovýchod Turecka.

Ukrajina je pripravená na prímerie počas veľkonočných sviatkov: Nechce útoky na infraštruktúru

Nana a Nikola dali výpoveď a odišli na cesty: Život nás mesačne vyjde aj na 250 € na hlavu
Slováci a Česi v zahraničí
Nana a Nikola dali výpoveď a odišli na cesty: Život nás mesačne vyjde aj na 250 € na hlavu
Kristína a Juraj žijú na Islande, život je tu podľa nich drahý. Boli sme v Pivárni u Kultána z novej časti Na nože
Kristína a Juraj žijú na Islande, život je tu podľa nich drahý. Boli sme v Pivárni u Kultána z novej časti Na nože
Jedlo a vodu som si nemohla kúpiť. Letela som 12 hodín nízkonákladovkou, len za 264 eur ste v Ázii
Lacné letenky
Jedlo a vodu som si nemohla kúpiť. Letela som 12 hodín nízkonákladovkou, len za 264 eur ste v Ázii
Politológ Duleba v 1 na 1: Dramatické ruské ovplyvňovanie volieb, ktoré vidíme v Maďarsku, očakávame aj na Slovensku
1 na 1
Politológ Duleba v 1 na 1: Dramatické ruské ovplyvňovanie volieb, ktoré vidíme v Maďarsku, očakávame aj na Slovensku
Prepáčte, nevedeli sme, že je „neviditeľné“. Ako Srbi zostrelili americké lietadlo F-117 so stealth technológiou
Prepáčte, nevedeli sme, že je „neviditeľné“. Ako Srbi zostrelili americké lietadlo F-117 so stealth technológiou
Už o pár dní si skontrolujte schránku, príde vám šek. Pravidlá pri energopomoci sa zmenia, pozrite si prehľad
Už o pár dní si skontrolujte schránku, príde vám šek. Pravidlá pri energopomoci sa zmenia, pozrite si prehľad
Spáchal jeden z najväčších finančných podvodov v dejinách: Peniaze mu posielal „skoro každý“, nakradol 65 miliárd
Spáchal jeden z najväčších finančných podvodov v dejinách: Peniaze mu posielal „skoro každý“, nakradol 65 miliárd
Boli sme v Pivárni u Kultána z novej časti Na nože: Obed za 56 eur, čipsy na cestovinách prekvapili
Na nože
Boli sme v Pivárni u Kultána z novej časti Na nože: Obed za 56 eur, čipsy na cestovinách prekvapili
Trump v Iráne otvoril Pandorinu skrinku: Z Kuby chce mať možno ďalší prímorský rezort, hovorí expert Ondrášik
Trump v Iráne otvoril Pandorinu skrinku: Z Kuby chce mať možno ďalší prímorský rezort, hovorí expert Ondrášik
Zúfalí ľudia kričali, chorý pilot sa zamkol v kokpite. Lietadlo v rýchlosti 700 km/h namieril do Álp, zavraždil 149 ľudí
Zúfalí ľudia kričali, chorý pilot sa zamkol v kokpite. Lietadlo v rýchlosti 700 km/h namieril do Álp, zavraždil 149 ľudí
Vysoké ceny v obchodoch spôsobili nový fenomén a stále sa to zhoršuje. Hrozia obrovské pokuty
Vysoké ceny v obchodoch spôsobili nový fenomén a stále sa to zhoršuje. Hrozia obrovské pokuty
Tajomný majiteľ OnlyFans nahromadil 4,7 miliardy dolárov. Ukrajinec Leonid prehral boj s rakovinou
Tajomný majiteľ OnlyFans nahromadil 4,7 miliardy dolárov. Ukrajinec Leonid prehral boj s rakovinou

