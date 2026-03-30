Systémy NATO zostrelili raketu vypálenú z Iránu: Prenikla do Turecka

Turecko v nedeľu oznámilo, že systémy protivzdušnej obrany NATO zostrelili balistickú raketu vypálenú z Iránu. Od začiatku vojny na Blízkom východe ide o štvrtú takúto strelu, ktorá smerovala na Turecko. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Balistickú raketu, ktorá podľa vyhlásenia ministerstva obrany vstúpila do vzdušného priestoru Turecka, zneškodnili systémy NATO nasadené vo východnej časti Stredozemného mora. NATO zostrelilo prvú iránsku balistickú raketu 4. marca, druhú o päť dní neskôr a tretiu 13. marca. Teherán podľa Ankary popiera zodpovednosť za tieto incidenty napriek dôkazom na základe technických údajov.
Teherán podniká odvetné údery
Vojnu na Blízkom východe vyvolali americké a izraelské údery na Irán 28. februára. Teherán v odvete podniká údery na Izrael a štáty Perzského zálivu, v ktorých sú americké základne.
V Turecku sú umiestnené americké jednotky na dvoch kľúčových základniach NATO. Jednou je Incirlik pri meste Adana na juhu krajiny a druhou je Kürecik vo východnej polovici Turecka. Prípad zostrelenia balistickej rakety vypálenej z Iránu z 9. marca prinútil Washington zatvoriť svoj konzulát v Adane a vyzvať všetkých občanov USA, aby opustili juhovýchod Turecka.
