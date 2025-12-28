Sviatky v malej slovenskej obci poznačila vražda. Súd obvinenú ženu berie do väzby

Vyšetrovateľ trnavskej krajskej kriminálky obvinil 55 ročnú ženu z okresu Trnava z obzvlášť závažného zločinu vraždy v prípade, ktorý sa stal skoro ráno v piatok 26. decembra v Dolnej Krupej v okrese Trnava, v časti Potôčky. Obvinená kuchynskými nožmi spôsobila 61-ročnému mužovi viaceré bodné zranenia, ktorým na mieste podľahol.
Vyšetrovateľ zároveň spracoval podnet na väzobné stíhanie obvinenej.
„Okolnosti, ktoré viedli k spáchaniu skutku, ako aj samotný motív, budú predmetom vyšetrovania,“ informovala trnavská krajská polícia. Žena bola podľa medializovaných informácií v noci, kedy sa skutok stal, pod vplyvom alkoholu. Udalosť sa stala v areáli bývalého majera pred Dolnou Krupou.
Ako ďalej uviedol portál noviny.sk, žena sa v nedeľu pred súdom k skutku priznala a ten ju uznal vinnou. Súd taktiež rozhodol, že obvinenú berie do väzby.
