Sviatky si neužívajú. Zistite, ktoré celebrity neobľubujú Vianoce, u niektorých to hraničí s nenávisťou

Hoci sa môže zdať, že svet celebrít je počas Vianoc jednou veľkou ligotavou pohľadnicou, realita je často iná. Nie všetky hviezdy prežívajú sviatky s úsmevom a štedrou dávkou nadšenia. Niektoré sa netaja tým, že sa jednoducho nevedia vžiť do vianočnej nálady. Najradšej by sviatky vymazali z kalendára a strávili ich inak než ostatní.
Pre mnohých ide o slávnostné a magické obdobie, iní mu neprikladajú žiadny špeciálny význam. Aj keď sme niektoré známe osobnosti mohli vidieť vo filmoch, v ktorých si užívali Vianoce alebo dokonca naspievali pesničky o sviatkoch, v skutočnosti ich príliš neprežívajú. Svetielka, výzdoba a celkovo vianočná atmosféra jednoducho s nimi nič nerobí. Ktoré celebrity podľa amerického portálu Daily Express toto sviatočné obdobie nenávidia?
Lady Gaga
Lady Gaga Vianoce nemusí i napriek tomu, že naspievala vianočný hit „Vianočný stromček“. Víťazka Grammy, narodená ako Stefani Joanne Angelina Germanotta, má problém so sviatkami pretože sa v tomto ročnom období často cítila osamelá.
V roku 2010 počas koncertu zahryzla hračku Santu a davu v londýnskej O2 aréne povedala: „Nenávidím sviatky. Som sama a nešťastná, ty blbá malá plyšová hračka.“ Otázkou je, čo bude počas tohtoročných blížiacich sa Vianoc. Pravdepodobne o ne prejaví väčší záujem, keďže nie je sama a je zasnúbená s podnikateľom Michaelom Polanským.
