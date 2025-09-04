Svet módy prišiel o jedno z najväčších mien: Zomrela legenda, taliansky módny velikán bol symbolom štýlu a elegancie

Vo veku 91 rokov navždy odišiel taliansky módny návrhár Giorgio Armani. Zomrel vo štvrtok, obklopený rodinou. V Miláne bude na jeho počesť v sobotu a v nedeľu zriadená smútočná sieň.
Informáciou o Armaniho smrti priniesol jeho módny dom. „S nekonečným zármutkom skupina Armani oznamuje odchod svojho tvorcu, zakladateľa a neúnavnej hnacej sily: Giorgia Armaniho,“ uvádza sa vo vyhlásení.
Symbol elegancie a štýlu
Armani vošiel do histórie módy a predstavoval prepojenie citu dizajnéra s obchodným umom podnikateľa. Spoločnosť, ktorú viedol, mala ročný obrat asi 2,3 miliardy eur.
„Re Giorgio“, teda Kráľ Giorgio, ako ho zvykli v módnom svete prezývať, bol známy tým, že dbal na všetky detaily každej svojej kolekcie, dohliadal na reklamu i účesy modeliek predtým, než vyšli na mólo.
