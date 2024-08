Muž kúpil dom za euro v Taliansku: Takáto je ale realita na pohľad lákavej lacnej investície

Taliansko už niekoľko rokov láka ľudí z rôznych kútov sveta na domy za jedno euro. Nie je to ale také ružové, ako by sa mohlo zdať na prvý pohľad. Muž prostredníctvom TikToku ukazuje, aký dom v skutočnosti za jedno euro dostanete.

Muž po kúpe nestráca optimizmus

Prostredníctvom TikToku sa muž podelil o video, v ktorom hovorí o tom, aké je to kúpiť dom za jedno euro v Taliansku. Po tom, ako otvorí vstupné dvere do nehnuteľnosti, je jasné, že nejde o žiaden luxus a bude potrebné obrovské množstvo práce, aby vôbec bolo možné v dome bývať. Nehovoriac o nemalých investíciách.

Verí však, že bývanie jednoznačne má potenciál, a keď sa ho podarí dať do poriadku, bude to vyzerať dobre. Dokonca plánuje hornú časť domu premeniť na strešnú terasu s nádherným výhľadom. K danej nehnuteľnosti prikúpil aj susednú, vďaka čomu má väčšiu plochu a viac priestoru, s ktorým môže pracovať.

Dodáva, že mu už pred kúpou bolo jasné, že budú potrebné opravy. Veď za euro predávajú domy najmä oblasti, ktoré pomaly, ale isto čelia vyľudneniu a takýmto spôsobom sa im snažia vdýchnuť trochu nového života.

Ľudia v komentároch to nevidia ružovo

Ľudia v komentároch sa rozhodli podeliť o vlastné skúsenosti. Jedna z používateliek píše, že niečo podobné má v pláne už niekoľko rokov. No je podľa nej veľmi náročné nájsť stavebnú firmu, ktorá by bola ochotná pustiť sa do prerábania. Ďalší poukazujú na to, že mnohé z nehnuteľností sa nachádzajú uprostred ničoho, kam je potrebné doručiť materiál a pracovníci tam musia dochádzať z väčšej diaľky. Ak sa ochotnú firmu nájsť podarí, investícia sa môže poriadne predražiť.

Niektorí tvrdia, že je ľahké kúpiť hoc aj celú ulicu. No málokto myslí na to, čo bude potom a ako dostať domy do obývateľného stavu. Nájdu sa ale odvážlivci, ktorí sa do prerábania pustia na vlastnú päsť. Ďalší poukazujú na to, že ak si kúpite dom za euro, musíte zvážiť, čoho všetkého ste ochotní vzdať sa, aby ste sa naplno mohli venovať prerábaniu a o investíciu neprišli. Pre nejedného kupujúceho sa nezvládnuteľnou prekážkou stáva byrokracia a boj s talianskymi úradmi.