Svadobná expertka: Mnohé nevesty robia pri výbere šiat chybu, kľúčová je pritom jedna vlastnosť

Výber svadobných šiat patrí k najdôležitejším a najosobnejším rozhodnutiam každej nevesty. Šaty by nemali byť len krásne na pohľad, ale aj pohodlné, vhodné k typu postavy a štýlu svadby a predovšetkým by mali odrážať, kto nevesta naozaj je. Odborníčka zdôrazňuje, že pri voľbe šiat vedie jednoduchosť, prirodzenosť a byť sama sebou.
Svadobné šaty sú viac než len oblečenie – predstavujú výraz osobnosti a štýlu nevesty. Odrážajú svadobné trendy na tento rok, ktoré vyzdvihujú individualitu a autentickosť. Zakladateľka platformy ANNY a svadobná expertka Katka Sýkorová prináša pre interez.sk praktické rady a tipy, ako nájsť tie pravé šaty, ktoré zvýraznia prednosti každej nevesty a zároveň zachovajú jej osobný štýl. Nečakajte však žiadne prehnané zdobenia, dôraz sa kladie na niečo úplne iné.
Nový model budúcnosti svadobnej módy
Objavuje sa čoraz viac žien, ktoré majú jednu požiadavku – nestať sa nevestou. Jednoducho túžia po šatách, v ktorých sa budú cítiť samy sebou. Aj preto sa odborníčka pýta svojich zákazníčok „aká ste vy“ namiesto „aké chcete šaty“. „Šaty nemajú ženu preobliecť, majú ju odhaliť,“ prezradila Katka Sýkorová, ktorá všetkým ženám odkazuje jednu vec.
Mnohé z nich totiž podliehajú stresu, ktorý sprevádza a zároveň aj znepríjemňuje výber šiat na výnimočnú udalosť. „Stres najčastejšie vzniká z tlaku: rodina, sociálne siete, predstava dokonalosti, porovnávanie. Nevesty majú pocit, že musia vyzerať „správne“, namiesto toho, aby sa cítili dobre,“ vysvetľuje expertka a pridáva kľúčovú radu: „Vyberte si šaty, v ktorých ste vy – nie tie, v ktorých sa snažíte niekoho presvedčiť.“
Podľa Katky Sýkorovej tu máme nový model budúcnosti svadobnej módy. Zatiaľ čo bolo zaužívané nakupovať si svadobné šaty, dnes už nie je ničím nezvyčajným, ak sa žena rozhodne pre ich prenájom. Má to ekonomický, ekologický i emočný zmysel. „Mnohé nevesty sa dnes už nepýtajú, kde si šaty kúpia, ale ako chcú svoj deň prežiť. A keď zistia, že si môžu prenajať dizajnérsky model, ktorý bol už raz oblečený s láskou, často sa im rozžiaria oči,“ pokračovala odborníčka.
Prenájom považuje expertka za moderné rozhodnutie, ktoré umožní nevestám mať šaty z módneho sveta, no bez zbytočného odpadu a bez toho, aby im potom roky stáli v skrini. „Krásu netreba vlastniť – stačí ju prežiť,“ povedala úprimne bez zbytočných slov navyše.
