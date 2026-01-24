Nová éra svadieb. Expertka odhalila svadobné trendy na rok 2026, budú osobnejšie než kedykoľvek predtým

Foto: ANNY

Jana Petrejová
Nie je to len o šatách, ale ešte viac o ženách, ktoré ich nosia.

Rok 2026 sľubuje svadby, ktoré idú ďaleko za tradičné predstavy o dokonalom dni. Podľa svadobnej expertky Katky Sýkorovej sa páry čoraz viac zameriavajú na individualitu a autentickosť. Každý detail má niesť príbeh, ktorý vystihuje osobnosť a vzťah snúbencov.

Svadobné trendy roku 2026 preto nie sú len o vzhľade, ale o vytváraní spomienok na dlhé roky. Od výberu farieb, cez dekorácie, až po menu či program – všetko sa mení tak, aby svadba bola nielen krásna, ale aj osobná a plná emócií. Ako zdôraznila zakladateľka platformy ANNY Katka Sýkorová pre interez.sk, tento rok je v znamení spomínanej autentickosti a premyslenosti.

Foto: ANNY

Privítajte novú kapitolu svadobných šiat

Podľa nej končí éra „povinných“ šiat, ktoré vyzerajú dokonale na fotke, no nevesta v nich nie je sama sebou. „Začína kapitola šiat, ktoré sú skôr vyjadrením postoja než kostýmom – kvalitný materiál, dobrý strih, pokoj a sebavedomie – uvedomelý luxus, ktorý nekričí na prvú,“ povedala svadobná expertka, ktorá taktiež vyzdvihla najväčšiu zmenu roku 2026. „Nevesty si dnes vyberajú šaty podľa toho, ako sa chcú cítiť ony samé, nie podľa toho, ako to bude vyzerať pre iných,“ dodala.

Kedysi chcela každá nevesta pôsobiť „ako z katalógu“, dnes je to inak. Chce byť pravdivá, no nie uhladená a strojená. „To znamená, že šaty majú sedieť jej osobnosti: niekto chce čisté línie a minimalizmus, iná zasa jemnú drámu v rukáve či závoji s výraznou čipkou,“ poznamenala odborníčka, ktorá zároveň uviedla, že mladým nevestám ide skôr o komfort, pohyb a reálne nosenie. „Chcú sa smiať, tancovať, dýchať. A ja ich v tom úplne podporujem, lebo keď je nevesta sama sebou, je zároveň aj najkrajšia,“ doplnila.

Foto: ANNY

Ak sa pozrieme na nevesty spred piatich rokov a porovnáme ich s dnešnými, rozdiely sú očividné. Do popredia vstupuje úprimnosť k sebe, inak povedané, vedia si priznať, že nechcú byť princezné. Sú odvážnejšie, asertívnejšie a vedia povedať „nie“ rodinným očakávaniam. „A sebavedomie? Často prichádza práve vo chvíli, keď si dovolia zvoliť jednoduchšie šaty, ktoré ich nepohlcujú, ale zvýraznia. V roku 2026 už nevesty nechcú spĺňať predstavy – chcú žiť svoj deň,“ ozrejmila Katka Sýkorová.

Jednoduchosť ako nový luxus svadobnej módy

