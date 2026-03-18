Šutaj Eštok to ďalej skúša: Rezort vnútra podáva sťažnosť na advokáta Kubinu pre jeho vyjadrenia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podalo sťažnosť na Slovenskú advokátsku komoru. Týka sa preskúmania verejných vyjadrení advokáta Petra Kubinu, ktoré podľa rezortu prekročili rámec profesionálnej komunikácie. Ministerstvo o tom informovalo prostredníctvom stanoviska, ktoré poskytol hovorca Matej Neumann.
Sťažnosť sa vzťahuje na viaceré verejné vyjadrenia advokáta na sociálnej sieti Facebook. Podľa ministerstva, ktoré vedie Matúš Šutaj Eštok, ich publikoval expresívnym a nevecným spôsobom, pričom komentoval prebiehajúce súdne konania aj činnosť samotného rezortu a jeho predstaviteľov. Ministerstvo upozorňuje, že takéto vystupovanie môže napĺňať znaky disciplinárneho previnenia advokáta.
Obavy z ovplyvňovania verejnej diskusie
Rezort vnútra zároveň tvrdí, že predmetné vyjadrenia môžu byť cielene zamerané na vytváranie mediálneho a spoločenského tlaku. Ten sa podľa jeho názoru môže prenášať do verejnej diskusie a v konečnom dôsledku zasahovať do nezávislosti súdov aj dôvery verejnosti v právny štát.
Ministerstvo zdôraznilo, že rešpektuje slobodu prejavu. V prípade advokáta však identifikovalo viacero okolností, ktoré podľa neho prekračujú hranice prípustnej komunikácie. „Rezort vnútra si váži a rešpektuje slobodu prejavu, avšak v prípade advokáta JUDr. Petra Kubinu identifikovalo viacero priťažujúcich okolností, ktoré aj z pohľadu rozhodovacej praxe súdov a disciplinárnych orgánov SAK prekračujú hranice slobody prejavu advokáta,“ uviedlo ministerstvo.
Komora má vec prešetriť
Ministerstvo vnútra zároveň deklarovalo, že jeho cieľom nie je vstupovať do verejnej polemiky. Podľa vlastných slov chce zabezpečiť, aby výkon právnických povolaní prebiehal v súlade s pravidlami, ktoré chránia dôveru verejnosti v právny štát. Preto požiadalo Slovenskú advokátsku komoru o prešetrenie celej veci.
Pozadie prípadu
Advokát Peter Kubina dlhodobo zastupuje policajtov známych ako čurillovci. V aktuálnom prípade, ktorý súvisí s policajnou akciou Kajúcnik, upozornil na možné porušovanie práv obvinených. Tvrdí, že vyšetrovatelia jeho klientom marí právo na obhajobu aj slobodnú voľbu advokáta.
Zároveň namieta, že ho chce Úrad inšpekčnej služby vypočuť ako svedka, čo podľa neho zákon neumožňuje, ak ide o informácie získané pri výkone obhajoby. Počas akcie Kajúcnik obvinili viacerých policajtov aj civilné osoby zo závažnej trestnej činnosti vrátane vydierania a zneužívania právomoci verejného činiteľa.
