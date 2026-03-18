Šutaj Eštok to ďalej skúša: Rezort vnútra podáva sťažnosť na advokáta Kubinu pre jeho vyjadrenia

Nina Malovcová
Eštokovo ministerstvo kritizuje Kubinu a žiada jeho preverenie.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podalo sťažnosť na Slovenskú advokátsku komoru. Týka sa preskúmania verejných vyjadrení advokáta Petra Kubinu, ktoré podľa rezortu prekročili rámec profesionálnej komunikácie. Ministerstvo o tom informovalo prostredníctvom stanoviska, ktoré poskytol hovorca Matej Neumann.

Sťažnosť sa vzťahuje na viaceré verejné vyjadrenia advokáta na sociálnej sieti Facebook. Podľa ministerstva, ktoré vedie Matúš Šutaj Eštok, ich publikoval expresívnym a nevecným spôsobom, pričom komentoval prebiehajúce súdne konania aj činnosť samotného rezortu a jeho predstaviteľov. Ministerstvo upozorňuje, že takéto vystupovanie môže napĺňať znaky disciplinárneho previnenia advokáta.

Obavy z ovplyvňovania verejnej diskusie

Rezort vnútra zároveň tvrdí, že predmetné vyjadrenia môžu byť cielene zamerané na vytváranie mediálneho a spoločenského tlaku. Ten sa podľa jeho názoru môže prenášať do verejnej diskusie a v konečnom dôsledku zasahovať do nezávislosti súdov aj dôvery verejnosti v právny štát.

Ministerstvo zdôraznilo, že rešpektuje slobodu prejavu. V prípade advokáta však identifikovalo viacero okolností, ktoré podľa neho prekračujú hranice prípustnej komunikácie. „Rezort vnútra si váži a rešpektuje slobodu prejavu, avšak v prípade advokáta JUDr. Petra Kubinu identifikovalo viacero priťažujúcich okolností, ktoré aj z pohľadu rozhodovacej praxe súdov a disciplinárnych orgánov SAK prekračujú hranice slobody prejavu advokáta,“ uviedlo ministerstvo.

Komora má vec prešetriť

Ministerstvo vnútra zároveň deklarovalo, že jeho cieľom nie je vstupovať do verejnej polemiky. Podľa vlastných slov chce zabezpečiť, aby výkon právnických povolaní prebiehal v súlade s pravidlami, ktoré chránia dôveru verejnosti v právny štát. Preto požiadalo Slovenskú advokátsku komoru o prešetrenie celej veci.

Pozadie prípadu

Advokát Peter Kubina dlhodobo zastupuje policajtov známych ako čurillovci. V aktuálnom prípade, ktorý súvisí s policajnou akciou Kajúcnik, upozornil na možné porušovanie práv obvinených. Tvrdí, že vyšetrovatelia jeho klientom marí právo na obhajobu aj slobodnú voľbu advokáta.

Zároveň namieta, že ho chce Úrad inšpekčnej služby vypočuť ako svedka, čo podľa neho zákon neumožňuje, ak ide o informácie získané pri výkone obhajoby. Počas akcie Kajúcnik obvinili viacerých policajtov aj civilné osoby zo závažnej trestnej činnosti vrátane vydierania a zneužívania právomoci verejného činiteľa.

Šutaj Eštok neuspel ani na ďalšom súde: K 90-tisícom pribúdajú úroky, kontumačný rozsudok platí

Odporúčané články
V najväčšom vnútornom akvaparku Európy ste za 3 hodiny: Za vstup dáte 30 eur, ľudia ho aj kritizujú
Budú na Veľkú noc otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmeny
Bola som na vzácnej akcii: Pozvali nás 12, ako jedna z prvých na svete som v ruke držala novinku
Sledoval, ako zošívajú dvoch rómskych chlapcov na dvojčatá, pichal injekcie do očí: Anjel smrti nebol potrestaný
Našli sme lacné Chorvátsko, pivo si dáte za 67 centov. Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta
Spali sme v útulni v Tatrách: Za 10 € sme sa uložili na spoločných matracoch a chodili na latrínu. Je to skvelý zážitok
7-ročný vážil 102 kíl: Stal sa najtučnejším dieťaťom na svete, jeho mamu vinili, že mu dáva steroidy. Skončil tragicky
Našli sme lacné Chorvátsko, pivo si dáte za 67 centov: Dovolenka pri Jadranskom mori vás nemusí stáť majland
Eugen Korda v 1 na 1: Matovičova vláda bola čistá katastrofa, ale Ficova je úplné dno. Skrachujeme, kradnú ako straky
Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta. Za obed sme zaplatili necelých 40 €
Psychologička Denisa o mužoch v nedobrovoľnom celibáte: Problém vzniká, keď nadobudnú presvedčenie, že vzťahy sú „hra“
15-tisíc mŕtvych a najväčšia katastrofa 3. tisícročia. Cunami dokonca posunulo japonský ostrov o dva metre
