Šutaj Eštok neuspel ani na ďalšom súde: K 90-tisícom pribúdajú úroky, kontumačný rozsudok platí

Foto: TASR/Dano Veselský

Nina Malovcová
Súd exekúciu 90-tisíc eur v prospech policajtov nezastavil.

Okresný súd v Banskej Bystrici zamietol návrh ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka na zastavenie exekúcie, ktorou sa vymáha suma 90-tisíc eur. Minister ju musí zaplatiť skupine policajtov okolo Jána Čurillu za výroky, ktorými ich prirovnával k mafiánovi Mikulášovi Černákovi.

Podľa informácií Denníka N súd zdôraznil, že v exekučnom konaní nie je možné dodatočne spochybňovať už právoplatný rozsudok, na základe ktorého exekúcia prebieha.

Minister neuviedol relevantné dôvody

Celková suma 90-tisíc eur predstavuje náhradu nemajetkovej ujmy vo výške 15-tisíc eur pre každého zo šiestich policajtov, konkrétne Jána Čurillu, Pavla Ďurka, Štefana Mašina, Branislava Dunčka, Róberta Magulu a Milana Sabotu.

Okrem tejto sumy zároveň každým dňom narastajú aj úroky z omeškania. Exekučný súd ministrovi pripomenul, že v návrhu na zastavenie exekúcie môže namietať len skutočnosti, ktoré vznikli pred vydaním exekučného titulu. Takéto okolnosti však podľa súdu v podaní chýbali.

Rozsudok už súd preskúmavať nemôže

Šutaj Eštok spor s policajtmi prehral kontumačným rozsudkom po tom, čo si neotvoril elektronickú schránku a v zákonnej lehote nereagoval na žalobu. Včas zároveň nepodal ani opravný prostriedok proti rozsudku.

Súd v Banskej Bystrici uviedol, že nie je oprávnený preskúmavať kontumačný rozsudok v exekučnom konaní. Ak minister svoje výhrady neuplatnil v základnom konaní, ochrana mu v tejto fáze už nepatrí.

Na elektronickú poštu vraj nemá čas

Ako priblížil advokát policajtov Peter Kubina ešte 11. novembra na sociálnej sieti, Šutaj Eštok podľa neho nepreberal elektronickú poštu a súd tak prehral „kontumačne“. Advokát doplnil, že minister je v exekúcii a exekútor mu na účte zablokoval finančné prostriedky na vyplatenie odškodného.

svg%3E
Ilustračná foto: SITA/Ministerstvo vnútra SR

Šutaj Eštok na sociálnej sieti vtedy reagoval, že si za svojimi slovami stojí. Pre svoju pracovnú vyťaženosť portál verejnej správy takmer nepoužíva. Súd podľa neho nezaujímali jeho argumenty. Sudcovi vyčíta aj to, že sa ho nesnažil kontaktovať inak. V nadväznosti na to podal návrh na zrušenie „kontumačného“ rozsudku v spore so skupinou policajtov.

