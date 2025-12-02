Šup na výlet len za 18 eur: Slováci si môžu po rokoch konečne lacno zaletieť priamo do obľúbenej destinácie

Ilustračná foto: pxhere

Zuzana Veslíková
Lacné letenky
Poradíme vám, ako si ju užiť aj za menej peňazí.

Rok ubehol rýchlejšie, než by si človek želal, a december býva pre mnohých obdobím, keď sa v predvianočnom zhone takmer nestíhajú nadýchnuť. Nie div, že si veľa ľudí v tomto čase nevie predstaviť ešte aj cestovať. O to príjemnejšie však môže pôsobiť myšlienka dopredu naplánovaného výletu na budúci rok – najmä, keď práve potrebujete trochu oddychu od stresu. A my pre vás máme skvelý tip.

Ako sme vás nedávno informovali, nízkonákladová letecká spoločnosť Wizz Air spúšťa z Bratislavy množstvo nových liniek. Nájdeme medzi nimi aj Berlín a zaujímavosťou je, že nová linka prepojí Slovensko s Nemeckom po dlhých 8 rokoch. Našli sme lacné letenky a vy sa sem môžete vybrať za pár eur.

Jednosmerné letenky z Bratislavy do Berlína štartujú na cenovke 18 eur. Konkrétne za túto sumu si sem môžete zaletieť 18. marca. Do 25 eur za letenku máte na výber z množstva marcových termínov. Let navyše trvá len 75 minút.

Foto: Screen kiwi.com

Čo vás ale pravdepodobne zaujíma ešte viac, je, koľko zaplatíte za spiatočné letenky. Ak vyrazíte napríklad spomínaného 18. marca a v Berlíne strávite 7 nocí, za cestu tam aj späť zaplatíte 64 eur.

V prípade, že si chcete ušetriť viac dovolenky na leto a stačí vám v Berlíne 5 nocí, môžete vycestovať napríklad 20. marca a vrátiť sa 25. marca a spiatočné letenky vás budú stáť 66 eur.

Foto: Screen kiwi.com

Berlín nepatrí medzi lacné destinácie. Podľa dát portálu Numbeo je o 27,7 % drahší než Bratislava a odhadované mesačné náklady na život pre jednu osobu sú tu 979,6 eura bez nájmu, zatiaľ čo v Bratislave to je 792,9 eura. No ak vás tento klenot Nemecka láka a obávate sa, čo na jeho návštevu povie stav vášho účtu, poradíme vám.

Zamerajte sa na plánovanie

Ak sa uskromníte a nepotrpíte si na luxus, môžete sa vybrať aj do drahšej destinácie, akou je Berlín. Alternatívou k hotelom môže byť ubytovanie v lacnejších hosteloch a na internete nájdete množstvo rád, čo robiť v meste aj za menej peňazí.

@travelaroundberliHow low-budget can you eat in Berlin? These spots prove that truly affordable places still exist in Berlin—and they won’t disappoint your taste buds either ☺️ By the way, these are also my favorite börek and falafel places in the city ☺️ I haven’t explored manakish in Berlin that much yet, but it’s coming soon! 😉 Life in Berlin | Life in Germany | Lifestyle Germany | Berlin Places | Explore Berlin | Food Berlin | Berlin foodie | Restaurants Berlin | Berlin low-budget | Falafel Berlin | Berlin Borek | Manakish Berlin♬ Originalton – travelaroundberlin

Na sociálnych sieťach nájdete aj veľa zaujímavých tipov na reštaurácie či aktivity, ktoré si tu užijete aj za menej peňazí. Stačí sa nimi inšpirovať, podrobne si naplánovať miesta, ktoré chcete navštíviť a svojho plánu sa striktne držať.

