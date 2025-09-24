Na Slovensko prídu ďalšie stíhačky F-16, dokopy ich tak bude už deväť. Vzdušný priestor ale stále nechránia

Roland Brožkovič
SITA
Spojenci budú naše nebo chrániť ešte tento rok a časť budúceho roka, hoci prvé stíhačky k nám prišli ešte minulý rok.

Ďalšie dve stíhačky F-16 by podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD) mohli prísť na Slovensko už na budúci týždeň. Do konca roka by podľa jeho slov mala prísť ešte minimálne jedna dvojica lietadiel.

Slovensko by tak mohlo koncom roka disponovať deviatimi stíhačkami F-16 Block 70 zo 14. O zvyšných piatich sa bude ešte rozhodovať, keďže na nich piloti cvičia v Arizone. Lietadlá budú podľa slov ministra nasadzované postupne od začiatku roka a plná spôsobilosť by mohla byť reálna v priebehu niekoľkých mesiacov.

„Máme to trošku posunuté. Nie som s tým úprimne spokojný, no niektoré veci v rámci medzivládnych dohôd nejdú rýchlejšie práve pre komplikovanú situáciu. To je to, čo hovorím, že všade, kde sa dá, musíme byť dostatočne sebestační, aby sme neboli odkázaní na druhého, než si urobí dostatok času,“ vysvetlil minister.

Spoliehame sa na spojencov

Slovenský vzdušný priestor aktuálne chránia spojenci. Minister spresnil, že spojenci budú naše nebo chrániť ešte tento rok a časť budúceho roka, až kým Slovensko nebude schopné plne prevziať kontrolu nad svojím vzdušným priestorom. Minister podotkol, že problém s predĺžením súvisí aj s výcvikom personálu, predovšetkým toho obslužného. Pilotov už Slovensko vycvičených má.

SR tak k dnešnému dňu disponuje piatimi stíhačkami F-16 Block 70 od spoločnosti Lockheed Martin. Prvé dve lietadlá F-16 prišli na Slovensko vlani 22. júla a ich príchod sprevádzal slávnostný ceremoniál. Tretie lietadlo dosadlo na vojenskom letisku v Kuchyni 12. decembra 2024. Ďalšie dve na Leteckej základni Kuchyňa pristáli tento rok 2. apríla.

Aj napriek tomu, že lietadlá zatiaľ nechránia náš vzdušný priestor, verejnosť ich už mohla na oblohe vidieť v rámci výcvikov či preletov počas významných udalostí, akými boli napríklad oslavy výročia SNP či Letecké dni Milana Rastislava Štefánika na východe Slovenska. Jedna zo slovenských F-16 už má za sebou aj premiéru na zahraničnej leteckej šou.

V prelete sa predstavila na najväčšej bezpečnostnej prehliadke v strednej Európe NATO Days v susednom Česku. Slovensko tak bude v najbližších desaťročiach podľa slov rezortu obrany disponovať tým najvyšším štandardom bezpečnosti vzdušného priestoru. Minister obrany v období prvých dodávok vyslovil zámer doobjednať ešte ďalšie štyri lietadlá F-16.

