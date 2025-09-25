Sú zahľadení do seba. Od týchto 4 znamení zverokruhu lojalitu nečakajte, podrazia vás skôr, než sa stihnete otočiť

Foto: Image by kues1 on Freepik, Image by karlyukav on Freepik

Jana Petrejová
Od nich radšej ruky preč. 

Ak máte po svojom boku poctivého, úprimného, otvoreného človeka, ktorý sa za vás postaví, aj keby bolo čokoľvek a obráni vás pred krivými obvineniami či ohováraním, je to, ako keby ste vyhrali lotériu. Na druhej strane, tých, ktorí sú k vám nelojálni, treba ihneď odstrániť zo svojho života, keďže môžu spôsobiť nemalé nepríjemnosti.

Navonok to môže vyzerať tak, že stoja na vašej strane, no opak je pravdou. Hneď ako sa im naskytne príležitosť, otočia sa vám chrbtom a hrajú to na viacero strán. U nich si človek nemôže byť nikdy ničím istý. Ktoré znamenia zverokruhu podľa Collective World nevedia, čo znamená „lojalita“?

Foto: Image by freepic.diller on Freepik

Strelec

Ako Strelec ste veľmi nezávislý. Robíte si, čo chcete, kedy chcete, čo má niekedy prednosť pred ostatným. Ste rodený dobrodruh, cestovateľ a slobodný duchom. Okrem toho sa často búrite proti pravidlám, obmedzeniam a harmonogramom. Vzhľadom na vašu potrebu nezávislosti a slobody vám to môže zabrániť v nadviazaní dlhodobého vzťahu. A keď v dlhodobom vzťahu ste, môžete sa cítiť obmedzení. Hoci ste hlboko emocionálne inteligentní, stále sa nechávate uväzniť vo svojej vlastnej hlave a vo vlastných túžbach. Vaše túžby môžu viesť k nelojálnosti.

Blíženci

