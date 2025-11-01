Sú nechutný raj pre baktérie, možno ich máte aj vy: Profesionálka prezradila, ktoré veci by vo svojom dome nestrpela ani za nič

Možno ste ani netušili, aké môžu byť niektoré predmety v domácnosti nechutné.

Nejeden predmet v domácnosti vyzerá na prvý pohľad naozaj pekne a esteticky. Profesionálna upratovačka ale dvíha varovný prst. Tieto veci môže byť poriadne náročné vyčistiť, u nej doma ich nenájdete.

Lustre a žalúzie sú nočnou morou

Ako informuje Mail Online, profesionálna upratovačka Jade prezradila, čo by nikdy nechcela mať vo svojej domácnosti preto, lebo jednoducho je príliš náročné poriadne to vyčistiť. Vo videu na TikToku vysvetľuje, že má výhrady napríklad voči lustrom. Vyzerajú síce krásne, no udržať ich čisté je podľa nej takmer nemožné.

Zakázané sú v jej domácnosti aj hliníkové žalúzie. Tešia sa síce značnej popularite a sú aj pomerne lacné, nájdete ich teda v mnohých domácnostiach, no nie u Jade. „Nenávidím všetky druhy žalúzií, tieto sú ale najhoršie. Ľahko sa lámu a deformujú a trvá nekonečne dlho riadne ich vyčistiť,“ vysvetľuje.

Kritizuje tiež všetok nábytok so zrkadlovým povrchom, či už ide o nočný alebo konferenčný stolík, alebo o skriňu. Vytvárajú síce ilúziu, že priestor je o niečo väčší, no udržať takýto povrch bez škvŕn je hotovou nočnou morou.

Toto je absolútne nechutné

Posledné dve veci, ktoré Jade neznesie, sú taktiež súčasťou nejednej domácnosti, konkrétne toalety a kúpeľne. Hrôzu v nej vzbudzujú rohože a koberčeky v zmieňovaných miestnostiach. Sú podľa nej absolútne nechutne nehygienické. Rovnako sú na tom aj silikónové kefy na čistenie toalety. Tie vraj podľa nej ani nie sú dostatočne efektívne. Odporúča radšej zadovážiť si celkom obyčajnú, s ktorou sa podľa nej čistí lepšie.

V komentároch sa pridali ďalší profesionáli z fachu, ktorí s Jade vraj maximálne súhlasia. Jedna z profesionálnych upratovačiek popísala hrôzu, keď musela upratovať v dome, kde bola spálňa plná nábytku so zrkadlovým povrchom. Navyše, v domácnosti boli deti. Vraj jej bolo do plaču zakaždým, keď ten nábytok musela čistiť.

Ďalší sa pridávajú s otázkou, načo sú vôbec rohože na toaletách dobré. Potvrdzujú Jadein názor, že sú jednoznačne odporné a plné baktérií.

