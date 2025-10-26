Čech navštívil najbizarnejší hotel: Šokoval ho zákaz vychádzania, mreže na oknách, ale aj raňajky

Možno ste už aj vy natrafili na ubytovanie, z ktorého ste mali chuť ujsť.

Neraz nie je jednoduché vybrať si, či zariskujete lacnejšie ubytovanie, ktoré možno nebude také kvalitné, alebo si priplatíte, aby ste mali aspoň akú-takú istotu. Český youtuber Pan Plešatý ľuďom ukazuje, ako môže vyzerať noc v drahom a luxusnom hoteli, ale aj v menej príťažlivom, no lacnejšom.

Najzvláštnejší hotel v meste

Pan Plešatý sa rozhodol preskúmať v Prahe 3-hviezdičkový hotel, ktorý vôbec nemá lákavé recenzie. Ľudia sa sťažujú na špinu, zápach a ďalšie zvláštnosti. Jednou z nich je napríklad zákaz vychádzania medzi jednou a pol šiestou ráno, kedy sa ubytovaný hosť nedostane dnu, ale ani von. Na útulnosti hotelu príliš nepridávajú ani zamrežované okná.

Zaujímavé je, že obsluha hotela je z inej krajiny, zrejme z Číny, čo by iste nebol problém, keby ale rozprávala po česky. Pan Plešatý natrafil len na jedného recepčného, s ktorým bolo síce ťažšie, no predsa aspoň nejako možné sa dohovoriť po česky. Po vstupe do izby youtuber skonštatoval, že izba síce zapácha, ale puch pripomína starý nábytok a čistiace prostriedky (na ďalší deň sa matrace vetrali vonku na dvore pred hotelom).

Za ubytovanie na noc a za raňajky zaplatil takmer 1 873 českých korún (77 eur). Ohodnotil, že samotné ubytovanie síce nie je pekné, no ani to nie je nič, čo by ho vyslovene desilo. Čakal vraj niečo omnoho horšie.

Škvrny a nefungujúci internet

Miestami nejaký ten prach, zopár škvŕn ma matracoch a nefungujúca wifi, no žiadne plesne ani nič hrôzostrašné a nechutné v izbe nebolo. Pan Plešatý ale dodáva, že nevidí dôvod sa v takomto hoteli ubytovať, keď v meste nájdete krajšie, 4-hviezdičkové od 1 000 korún (zhruba 41 eur).

Pri príchode na raňajky do prázdnej hotelovej reštaurácie youtubera zaujalo, že na hotelovom parkovisku stálo viacero áut, nie však obyčajných. Našiel sa medzi nimi napríklad Rolls-Royce. Raňajky sa nepodávali v bufetovom štýle a s obsluhou sa bolo možné dohovoriť len za pomoci prekladača. Pan Plešatý napokon ochutnal hrianky so syrom a s džemom a kávu. Opäť očakával niečo hrozné, no dostal celkom priemerné raňajky.

Ilustračná foto: Pexels

Čo si o ňom myslieť?

Celkovo hotel hodnotil ako zvláštny a v závere nevedel, čo si má o ňom myslieť. Na dvore drahé autá, v hoteli okrem neho a obsluhy ani nohy, a k tomu zákaz vychádzania. Niekoľko komentujúcich pod videom vyjadrilo podozrenie, že hotel je možno len zásterkou pre nelegálnu činnosť.

Samozrejme, nenechal si ujsť ani najlepší hotel v meste, ktorý má 4,9 hviezdičiek z 5. Disponuje fine diningovou reštauráciou, ale má aj wellness. Za jednu noc s raňajkami zaplatil 5 000 českých korún (niečo vyše 205 eur), apartmán s kuchynkou by vyšiel v prepočte až na takmer 288 eur za noc.

Hosťom sa veľmi páči poloha v centre mesta, čisté, voňavé a pekné izby, ale aj skvelý personál. Za poplatok vám tu dokonca aj vyperú a vyžehlia napríklad košeľu. Spokojný odchádzal aj Pan Plešatý.

