Sú magnetom na manipulátorov a narcistov. Tieto 4 znamenia zverokruhu zakaždým padnú do pasce toxického partnera

Foto: Image by wayhomestudio on Freepik, Image by freepik

Jana Petrejová
Často sú ľahkou obeťou. 

Je pre mnohých jednoduché si myslieť, že s toxickými vzťahmi majú skúsenosti len tí, ktorí nemajú šťastie v láske. Jednoducho za tým bolo len zlé načasovanie alebo séria randení s nesprávnymi ľuďmi. Pravda je však taká, že existujú ľudia, ktorí bez toho, aby si to uvedomovali, priťahujú v láske chaos.

Vo vzťahu by človek nemal byť naivný. Taktiež nie je dobré dovoliť tomu druhému úplne všetko, hlavne čo sa týka správania, ktorým by ho ponižoval alebo iným spôsobom mu ubližoval. Hoci hviezdy nedokážu predpovedať každý rozchod, dokážu objasniť, prečo určité znamenia zverokruhu stále končia vo vzťahoch, ktoré ich viac vyčerpávajú, než im dávajú, píše My Inner Creative.

Foto: Image by drobotdean on Freepik

Ak ste sa niekedy ocitli v situácii, kedy ste uviazli v náručí ľudí, ktorí s vami manipulovali alebo vám dávali pocit, že ste slabí, je dosť možné, že vysvetlenie nájdete v astrológii. Podľa nej sú totiž 4 znamenia zverokruhu, ktoré majú tendenciu najviac priťahovať toxických partnerov.

Ryby: Romantik s ružovými okuliarmi

Nie je väčších snílkov ako sú oni. Túžia po rozprávke, pomalých tancoch v kuchyni a hlbokých rozhovoroch, ktoré trvajú do tretej ráno. Ale niekedy sa ich túžba zamotá s fantáziou a oni vidia potenciál namiesto vzorcov. Odpúšťajú skôr, než pochopia.

Foto: Image by benzoix on Freepik

Takáto otvorenosť srdca môže z Rýb urobiť magnet pre emocionálne nedostupných alebo narcistických partnerov. V psychológii ide o tzv. traumatické puto, kedy intenzívne vzostupy a pády vytvárajú falošný pocit blízkosti. Pozor, aby ste si nezamieňali intenzitu s intimitou, čo vás môže udržiavať vo vzťahoch dlho aj po ich „dátume spotreby“.

Riešením sú hranice. Vytýčte si určité hranice a za žiadnych okolností ich neprekračujte. Skutočná láska by nemala bolieť, je pokojná, stabilná a bezpečná.

Rak: Opatrovateľ, ktorý zabúda na seba

