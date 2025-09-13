Ďalšia konsolidácia bude bolieť: Slováci prezradili, čo si myslia o opatreniach, a ktoré je podľa nich najhoršie (Anketa)

Foto: interez.sk

Nina Malovcová
Zrušenie sviatkov či zákaz predaja počas voľných dní. Ako vnímajú Slováci nové konsolidačné opatrenia vlády?

Diskusia o konsolidačných opatreniach vlády vyvolala medzi ľuďmi vášnivé reakcie. Minister financií Ladislav Kamenický predstavil návrhy, ktoré rátajú napríklad so zmrazením 13. dôchodkov, s dočasným zrušením niektorých štátnych sviatkov či odstránením zákazu predaja počas dní pracovného pokoja. Niektorí tieto zmeny považujú za nevyhnutné, iní ich berú ako útok na tradície, voľno a odpočinok, ktorý podľa nich pracujúci ľudia potrebujú.

Vybrali sme sa preto do ulíc, aby sme zistili, ako tieto zmeny vnímajú samotní ľudia. Zaujímalo nás, či podľa nich prinášajú opatrenia spravodlivosť a úspory, alebo sú skôr nespravodlivým zásahom do tradícií a zaslúženého oddychu.

Najväčšiu diskusiu vyvolalo dočasné zrušenie sviatku Troch kráľov. Tento deň je pre mnohých kresťanov spojený s pravoslávnymi Vianocami a jeho odstránenie označili za neúctivé voči menšinám. „Veľa kresťanských rodín slávi sviatky počas tých dní, tomu vôbec nerozumiem,“ myslia si.

Rovnako emotívne reagovali ľudia na možné rušenie Dňa víťazstva nad fašizmom. Podľa nich je dnes dokonca ešte dôležitejšie pripomínať si symbol boja za slobodu: „Je v dnešnej dobe o to dôležitejší, aby sme si ho uctili aj týmto pokojom,“ zaznelo počas prieskumu.

Vláda tvrdí, že Slovensko patrí medzi európske krajiny s najvyšším počtom dní pracovného pokoja. Mnohí ľudia to však vnímajú inak. „Neviem, či robia tak ako my, pracujúci ľud. Veľa dní voľna určite nemáme,“ vysvetlil jeden z respondentov. Pripomenul tiež, že „dočasné“ opatrenia sa už často nevracajú späť: „Je to ako dočasne zvýšiť ceny. Kedy sa vrátia naspäť? Už to zostane.“

Zrušenie zákazu predaja rozdelilo spoločnosť

Odstránenie zákazu predaja počas sviatkov vyvolalo zmiešané reakcie. Zamestnanci obchodov hovoria o nespravodlivosti: „Teraz bol obchod zavretý a mal som za to zaplatené. Teraz tam budem musieť ísť robiť a ešte za menej peňazí. Je to katastrofa,“ zaznelo medzi odpoveďami.

Na druhej strane zákazníci oceňujú, že už nebudú musieť plánovať nákupy niekoľko dní dopredu: „Pre mňa je to super, že nemusím riešiť, či je sviatok alebo nie. Ale viem, že pre zamestnancov to môže byť problém,“ zaznelo počas ankety.

