STVR už našla náhradu za Adelu: Po kontroverznom odchode mieri na obrazovky nová šou so známym hlasom

Dana Kleinová
Adela si svoju šou nechala a televízia už má náhradu.

Trochu inak s Adelou bola roky stabilnou reláciou na verejnoprávnej televízii. Po ôsmich rokoch sa ale éra vysielania na STVR skončila po tom, ako sa tvorcovia šou a vedenie televízie nezhodli v názore na odvysielanie epizódy s Viktorom Vinczem. Adela následne fanúšikom oznámila, že vysielanie sa presúva na internet. Teraz svoje plány prezradila televízia.

Roky to bola Adela Vinczeová, kto si do televízneho štúdia pozývala hostí a riešila s nimi širokú škálu tém. Ako informovala STVR na svojom webe, teraz túto úlohu preberie na televíznych obrazovkách Kata Martinková, ktorá patrí medzi stálice verejnoprávneho rozhlasu. Po novom tak diváci nebudú počuť len jej hlas, ale uvidia ju na Dvojke v novej talkšou Medzi nami s Katou Martinkovou.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa ADELA trochu inak (@trochu_inak_s_adelou)

Témy zo života

V novej talkšou sa bude Martinková venovať rozhovorom, tak ako to robila v Rádiu Slovensko, a divákom sľubuje témy z každodenného života. Divák sa dozvie veľa o témach, ktoré sú nám blízke, aj o ľuďoch, ktorí nám majú čo povedať,“ priblížila moderátorka koncept relácie.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa STVR official (@stvr__official)

Tak ako v relácii Trochu inak s Adelou, aj v tejto novej relácii sa diváci môžu tešiť na spoločenské, osobné, aktuálne aj nadčasové témy sprostredkované prostredníctvom rozhovorov so zaujímavými hosťami. Pre mňa je dôležité, aby sa divák niečo dozvedel, aj sa pobavil a spoznal človeka, ktorého možno už pozná – ale inak,“ hovorí Martinková, a dodáva: „Chystáme aj témy, ktoré nebudú veľmi veselé. Možno budeme aj plakať.“

