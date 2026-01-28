Robert Fico o budúcnosti Slovenska: Premiér chystá stratégiu na 15 rokov, chce zapojiť aj svojich kritikov

Foto: TASR/Veronika Mihaliková

Dana Kleinová
TASR
Robert Fico ukázal plán pre Slovensko do roku 2040.

Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) odštartoval proces tvorby spracovania Vízie rozvoja Slovenska do roku 2040. Predstavená by mala byť do 30. júna tohto roka. Následne by mala byť do 31. januára 2027 vypracovaná aj stratégia Slovenskej republiky na nasledujúcich 15 rokov. Premiér to uviedol vo svojom príhovore v priestoroch historickej budovy Národnej rady SR v Bratislave v stredu počas odborného seminára, na ktorom si chcú podľa jeho slov povedať „recept na uvarenie“ tejto vízie.

„Chcel by som ako prvý krok veľmi výrazne požiadať rezort hospodárstva, aby dodal do 31. marca 2026 návrh prorastových opatrení, ktoré musia vidieť spracovatelia vízie a stratégie. Chcem rovnako požiadať všetkých ostatných, ktorí majú v zmysle stanoveného plánu úlohy, aby držali lehoty,“ zdôraznil premiér.

Foto: TASR – Martin Baumann

Do rozhodovania chce zapojiť aj tých, ktorí majú odlišné názory

Podotkol, že dokumenty, ktoré budú vyhotovené pod odbornou garanciou Slovenskej akadémie vied (SAV), nemajú byť samoúčelné a budú dôležité aj z pohľadu vypracovania slovenského investičného plánu. Na zreteľ treba podľa neho brať aj, že nový rozpočet Európskej únie bude postavený na partnerských plánoch, na regionálnych plánoch. „Toto všetko musí byť zohľadnené pri vypracovaní dokumentov, či je tu už vízia, alebo je to stratégia,“ doplnil.

Poukázal aj na stratégiu, ktorá bola pred dlhými rokmi vypracovaná, no nezískala celospoločenskú podporu. Prosí, aby sa nezabudlo na chyby urobené pri jej spracovaní. „Snažme sa vťahovať do týchto procesov všetkých, dokonca aj tých, ktorí majú diametrálne odlišné názory, ale snáď sú nejaké parametre, na ktorých sa vieme dohodnúť,“ dodal premiér s tým, že stratégia má význam len vtedy, ak sa rozhodujúce politické, spoločenské, vzdelávacie sily dohodnú na vízii krajiny. „Samozrejme, s prihliadnutím na to, čo všetko sa môže udiať,“ uzavrel.

Predseda SAV Martin Venhart považuje termín odovzdania Vízie rozvoja Slovenska do roku 2040 za náročný, ale reálny a záväzný. Prisľúbil maximálne nasadenie kreovaných tímov.

Vypracovanie vízie zabezpečí SAV v súčinnosti s odborníkmi z vysokých škôl a univerzít. Vláda v tejto súvislosti schválila v novembri minulého roka materiál Východiská a postup vypracovania Vízie a stratégie Slovenska do roku 2040 – Slovensko 2040. Cieľom vypracovaných strategických dokumentov má byť na základe dôkazov pomenovať hlavné spoločenské a hospodárske výzvy, určiť ich spoločné strategické ciele a rámec ich dosahovania v horizonte presahujúcom volebné cykly.

