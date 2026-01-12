STVR má novú riaditeľku ľudských zdrojov: Verejnosti ju nepredstavili fotografiou, ale obrázkom vytvoreným AI

Foto: SITA/Slovenská televízia a rozhlas

Nina Malovcová
STVR ukázala novú riaditeľku verejnosti cez AI vizualizáciu.

Verejnoprávna Slovenská televízia a rozhlas má od 1. januára 2026 novú riaditeľku Sekcie ľudských zdrojov. Stala sa ňou Silvia Repčoková, ktorá sa stala súčasťou vedenia inštitúcie po nástupe do funkcie na začiatku roka. Pozornosť však nevzbudilo samotné personálne rozhodnutie, ale spôsob, akým STVR novú členku manažmentu verejnosti predstavila.

Ako upozornil portál O médiách, súčasťou tlačovej správy bola oficiálna fotografia, ktorá podľa vizuálnych znakov nepôsobí ako klasický portrét, ale skôr ako obraz vytvorený alebo výrazne upravený pomocou umelej inteligencie. STVR pri snímke neuviedla autora fotografie ani informáciu o tom, akým spôsobom vznikla.

Na fotografie upozornil na svojom instagramovom profile aj Rasťo Iliev.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa R a s t o I l i e v (@rastoiliev)

Porovnanie s reálnymi snímkami

Pri porovnaní oficiálnej fotografie s dostupnými staršími snímkami Silvie Repčokovej zo sociálnych sietí či z komunálnych volieb v roku 2022 v Šamoríne je zrejmé, že ide o výrazne odlišné zobrazenie. Oficiálny portrét pôsobí idealizovane a nezodpovedá bežnej podobe štandardnej manažérskej fotografie.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Silvia Repčok (@silvia.repcok)

STVR sa k spôsobu zhotovenia fotografie zatiaľ verejne nevyjadrila.

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
