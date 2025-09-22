Štúdia odhalila desivú realitu: Horúčavy v Európe sú fatálne, v priebehu dvoch rokov si vyžiadali takmer 200-tisíc obetí

Ilustračná foto: TASR/AP

Monika Šuchová
TASR
Klimatická zmena
V Európe bolo medzi rokmi 2022 a 2024 zaznamenaných viac ako 181-tisíc úmrtí súvisiacich s horúčavami.

Horúčavy v Európe počas leta minulého roka zapríčinili alebo sa podieľali na viac ako 62 700 úmrtiach, čo predstavuje nárast o takmer 25 percent oproti roku 2023. Vyplýva to zo štúdie Barcelonského inštitútu pre globálne zdravie (ISGlobal) zverejnenej v pondelok, píše TASR podľa správ agentúr DPA a AFP.

Počet obetí horúčav počas minuloročného leta, ktoré bolo v Európe i vo svete najteplejším v histórii meraní, výskumníci odhadujú na celkovo 62 775. Oproti 50 798 úmrtiam zaznamenaným počas leta 2023 ide o takmer 25-percentný nárast.

Viac z témy Klimatická zmena:
1.
S ľadovcami sa deje niečo strašné: Situácia je kritická. Vedci už vedia, čo zrejme nastane budúci rok
2.
Ľudstvo dosiahlo úspech, ozónová diera sa zmenšila: Keď krajiny dôverujú vede, pokrok je možný
3.
V Severnom ľadovom oceáne sa deje niečo strašné: Vedci varujú, že to môže byť predzvesť ešte niečoho horšieho
Zobraziť všetky články (119)

Horúčavy sú smrteľné

Výskumníci pripomínajú, že okrem okamžitých zdravotných komplikácií ako úpal alebo dehydratácia horúčavy prispievajú aj k ďalším zdravotným problémom, napríklad infarktom, mozgovým príhodám alebo respiračným ochoreniam.

„V Európe bolo medzi rokmi 2022 a 2024 zaznamenaných viac ako 181-tisíc úmrtí súvisiacich s horúčavami,“ uviedol vedúci výskumného tímu Joan Ballester Claramunt. Podobne ako v rokoch 2002 a 2023 bolo aj vlani zďaleka najviac zasiahnutou krajinou Taliansko s odhadovanými 19-tisíc úmrtiami spojenými s extrémnymi horúčavami, nasledované Španielskom (6 700), Nemeckom (6 300), Gréckom (6-tisíc) a Rumunskom (4 900).

Poradie štátov je však odlišné, pokiaľ sa do úvahy vezme počet úmrtí v pomere k veľkosti populácie. Na milión obyvateľov zahynulo najviac ľudí v spojení s extrémnym teplom v Grécku (574), Bulharsku (530) a Srbsku (379).

Pre 15 z 32 zúčastnených európskych krajín bolo leto 2024 najsmrteľnejším za uplynulé roky. V štátoch ako Nemecko, Španielsko alebo Francúzsko zaznamenali však viac úmrtí spojených s horúčavami v lete 2022.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Rada FPU v tichosti odklepla masaker kultúry: Sme odhodlaní ďalej sa brániť pred politickými útokmi,…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Je veľká ako dve futbalové ihriská a hýri prepychom: Najväčšia jachta na svete je plná záhad, jej hodnota vás šokujeJe veľká ako dve futbalové ihriská a hýri prepychom: Najväčšia jachta na svete je plná záhad, jej hodnota vás šokuje
Čo je to generálny štrajk, budeme musieť ísť do práce? Pozrite si, čo by sa mohlo diať 17. novembra (otázky a odpovede)Čo je to generálny štrajk, budeme musieť ísť do práce? Pozrite si, čo by sa mohlo diať 17. novembra (otázky a odpovede)
Spala som v hosteli za 15 eur: Po stenách lozili červy, zo zápachu záchoda mi bolo nevoľno. Našla som niečo strašnéSpala som v hosteli za 15 eur: Po stenách lozili červy, zo zápachu záchoda mi bolo nevoľno. Našla som niečo strašné
Anna zarába mesačne desiatky tisíc, na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia. Weisenbacher hovorí o genocíde v GazeAnna zarába mesačne desiatky tisíc, na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia. Weisenbacher hovorí o genocíde v Gaze
Josefína je súkromná hygienička: Ak vidíte toto v reštaurácii, radšej tam nejedzte. Je to all inclusive pre baktérieJosefína je súkromná hygienička: Ak vidíte toto v reštaurácii, radšej tam nejedzte. Je to all inclusive pre baktérie
Obete hrýzol, znásilňoval a po smrti fotil v explicitných pózach. Zabil najmenej 100 ľudí a vyhral zoznamovaciu súťažObete hrýzol, znásilňoval a po smrti fotil v explicitných pózach. Zabil najmenej 100 ľudí a vyhral zoznamovaciu súťaž
Ubytujete sa tu za 44 eur na noc: Navštívili sme európske mesto, ktoré je jesenným klenotom. Toto všetko sme zažili zadarmoUbytujete sa tu za 44 eur na noc: Navštívili sme európske mesto, ktoré je jesenným klenotom. Toto všetko sme zažili zadarmo
Rada FPU v tichosti odklepla masaker kultúry: Sme odhodlaní ďalej sa brániť pred politickými útokmi, odkazuje ViskupičRada FPU v tichosti odklepla masaker kultúry: Sme odhodlaní ďalej sa brániť pred politickými útokmi, odkazuje Viskupič
Stal sa celebritou 5000 rokov po smrti. Vedcov skúmajúcich ľadového muža Ötziho údajne sprevádza záhadná kliatbaStal sa celebritou 5000 rokov po smrti. Vedcov skúmajúcich ľadového muža Ötziho údajne sprevádza záhadná kliatba
Za obed pre dvoch sme dali 22,90: Do podniku z Na nože sme šli s obavami, odchádzali sme prekvapeníZa obed pre dvoch sme dali 22,90: Do podniku z Na nože sme šli s obavami, odchádzali sme prekvapení
Pripisujú jej až zázračné účinky: Ashwagandha nie je všeliek. Pre niektorých ľudí môže byť nebezpečná, Dánsko ju zakázaloPripisujú jej až zázračné účinky: Ashwagandha nie je všeliek. Pre niektorých ľudí môže byť nebezpečná, Dánsko ju zakázalo
Izrael pácha genocídu v Gaze, mesto horí: Už tu nikomu neostalo ani to najzákladnejšie právo na život, hovorí WeisenbacherIzrael pácha genocídu v Gaze, mesto horí: Už tu nikomu neostalo ani to najzákladnejšie právo na život, hovorí Weisenbacher

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac