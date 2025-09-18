Rada FPU v tichosti odklepla masaker kultúry: Sme odhodlaní ďalej sa brániť pred politickými útokmi, odkazuje Viskupič

Rada Fondu na podporu umenia (FPU) mala v stredu v tichosti, bez odbornej debaty, s vylúčením verejnosti a bez livestreamu zo zasadnutia, schváliť novú štruktúru na rok 2026. Jej uvedenie do praxe znamená odstrihnutie od podpory pre mnohé kultúrne projekty, výskum aj samosprávy. Záznam zo stretnutia zverejnili až po hlasovaní.
Výsledkom zasadnutia, ktoré malo pôvodne začať o 10:00, no napokon ho bez upozornenia presunuli na 9:00, je odklepnutie podpory „významných kultúrnych podujatí regionálneho, nadregionálneho a celoslovenského významu“.
Naopak, Rada na čele s nominantom ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej, Matúšom Oľhom, dáva stopku celoročnej podpore divadiel aj galérií. Financie nemajú dostať kultúrne centrá, nebude sa podporovať nákup nových kníh alebo diel, a ohrozené sú aj folklórne festivaly či výskum tradičnej kultúry. Celkovo je ohrozených asi tisíc žiadateľov.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
O čo ide?
Ministerstvo kultúry a FPU pripravili bez odbornej diskusie a v tichosti novú štruktúru, ktorá podľa platformy FPU slobodne ohrozí nezávislé kultúrne a rezidenčné centrá, divadlá, výskum a vzdelávanie, nákup zbierkových predmetov a kníh pre múzeá a knižnice, tvorbu digitálnych hier, folklórne festivaly, výskum tradičnej kultúry, odbornú reflexiu a ďalšie kľúčové oblasti.
FPU bude pritom v roku 2026 prerozdeľovať najväčší objem financií vo svojej histórii, a to 30 miliónov eur. Napriek tomu má byť podľa kultúrnej obce ohrozených 7,5 miliónov eur v mnohých oblastiach kultúry naprieč celým Slovenskom. Zmeny pritom ohrozia stovky pracovných miest v kultúre a vo všetkých regiónoch.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Predseda Rady FPU Matúš Oľha uviedol, že činnosť kultúrnych centier je priveľmi politická. Na neformálnom stretnutí po rokovaní mal podľa denníka SME povedať, že niektoré zo slovenských kultúrnych centier umiestnilo fotografiu šéfky kultúry Martiny Šimkovičovej na záchod.
Proti sú aj samosprávy
S novým štatútom nesúhlasia ani samosprávne kraje. Šesť z nich sa spojilo s Úniou miest Slovenska, akademickou obcou, 27 strešnými organizáciami kultúry, a vytvorili viaceré verejné výzvy, napríklad výzvu na verejné prerokovanie Štruktúry podpornej činnosti FPU na rok 2026.
„Kultúra dnes zažíva veľmi ťažké časy. Neboli sme a nebudeme ticho, keď sa krajom upierajú práva. Preto sme opakovane vyzvali predstaviteľov ministerstva kultúry a Rady FPU, aby neschvaľovali devastačné zmeny – a už vôbec nie bez diskusie s odbornou verejnosťou, umelcami či so samosprávami a za zatvorenými dverami,“ povedal pre interez trnavský župan a predseda združenia samosprávnych krajov SK8 Jozef Viskupič.
Viskupič pripomína, že v minulom roku župné kultúrne inštitúcie v Trnavskom kraji získali z Fondu na podporu umenia takmer pol milióna eur na 94 užitočných projektov. Tento rok mali len divadlá prísť o skoro tri štvrtiny podpory na prípravu nových inscenácií a bude to ešte horšie.
„Kultúru a kreatívny priemysel sme odhodlaní ďalej brániť pred politickými útokmi a podporovať, lebo veríme, že práve slobodná kultúra formuje sebavedomie regiónov, a tým aj celej krajiny. Vždy budeme presadzovať riešenia, ktoré posilnia kultúrny život v regiónoch a umožnia mu slobodne dýchať,“ odkazuje a dodáva, že samosprávy urobia všetko preto, aby kultúre pomohli, a to napriek tomu, že im vláda siaha na rozpočet, kráti daňové príjmy a zvyšuje výdavky napríklad prostredníctvom vyššej DPH či zavedenia transakčnej dane.“
Nahlásiť chybu v článku