Rada FPU v tichosti odklepla masaker kultúry: Sme odhodlaní ďalej sa brániť pred politickými útokmi, odkazuje Viskupič

Foto: TASR (Michal Svítok), SITA (

Monika Šuchová
Kríza v kultúre
O peniaze prídu divadlá, kultúrne centrá aj knižnice.

Rada Fondu na podporu umenia (FPU) mala v stredu v tichosti, bez odbornej debaty, s vylúčením verejnosti a bez livestreamu zo zasadnutia, schváliť novú štruktúru na rok 2026. Jej uvedenie do praxe znamená odstrihnutie od podpory pre mnohé kultúrne projekty, výskum aj samosprávy. Záznam zo stretnutia zverejnili až po hlasovaní.

Výsledkom zasadnutia, ktoré malo pôvodne začať o 10:00, no napokon ho bez upozornenia presunuli na 9:00, je odklepnutie podpory „významných kultúrnych podujatí regionálneho, nadregionálneho a celoslovenského významu“.

Viac z témy Kríza v kultúre:
1.
Vnútorný audit v SND mal odhaliť vážne pochybenia bývalého vedenia, informuje Šimkovičovej ministerstvo
2.
Do SNG prichádza Prásk! Prásk?!: Je to hanba, nie výstava, odkazujú umelci. O tom, že Králik vystaví ich diela, nevedeli
3.
FPU chystá tvrdý úder pre kultúru: Hrozí zánik festivalov, kultúrnych centier aj iných aktivít, zostane len „tma a ticho“
Zobraziť všetky články (100)

Naopak, Rada na čele s nominantom ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej, Matúšom Oľhom, dáva stopku celoročnej podpore divadiel aj galérií. Financie nemajú dostať kultúrne centrá, nebude sa podporovať nákup nových kníh alebo diel, a ohrozené sú aj folklórne festivaly či výskum tradičnej kultúry. Celkovo je ohrozených asi tisíc žiadateľov.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Otvorená Kultúra! (@otvorena_kultura)

O čo ide?

Ministerstvo kultúry a FPU pripravili bez odbornej diskusie a v tichosti novú štruktúru, ktorá podľa platformy FPU slobodne ohrozí nezávislé kultúrne a rezidenčné centrá, divadlá, výskum a vzdelávanie, nákup zbierkových predmetov a kníh pre múzeá a knižnice, tvorbu digitálnych hier, folklórne festivaly, výskum tradičnej kultúry, odbornú reflexiu a ďalšie kľúčové oblasti.

Veríme, že dôležité informácie by mali byť prístupné pre všetkých. Tento PREMIUM článok si preto môžeš prečítať ZADARMO

FPU bude pritom v roku 2026 prerozdeľovať najväčší objem financií vo svojej histórii, a to 30 miliónov eur. Napriek tomu má byť podľa kultúrnej obce ohrozených 7,5 miliónov eur v mnohých oblastiach kultúry naprieč celým Slovenskom. Zmeny pritom ohrozia stovky pracovných miest v kultúre a vo všetkých regiónoch.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa FPU slobodne (@fpu.slobodne)

Predseda Rady FPU Matúš Oľha uviedol, že činnosť kultúrnych centier je priveľmi politická. Na neformálnom stretnutí po rokovaní mal podľa denníka SME povedať, že niektoré zo slovenských kultúrnych centier umiestnilo fotografiu šéfky kultúry Martiny Šimkovičovej na záchod.

Proti sú aj samosprávy

S novým štatútom nesúhlasia ani samosprávne kraje. Šesť z nich sa spojilo s Úniou miest Slovenska, akademickou obcou, 27 strešnými organizáciami kultúry, a vytvorili viaceré verejné výzvy, napríklad výzvu na verejné prerokovanie Štruktúry podpornej činnosti FPU na rok 2026.

„Kultúra dnes zažíva veľmi ťažké časy. Neboli sme a nebudeme ticho, keď sa krajom upierajú práva. Preto sme opakovane vyzvali predstaviteľov ministerstva kultúry a Rady FPU, aby neschvaľovali devastačné zmeny – a už vôbec nie bez diskusie s odbornou verejnosťou, umelcami či so samosprávami a za zatvorenými dverami,“ povedal pre interez trnavský župan a predseda združenia samosprávnych krajov SK8 Jozef Viskupič.

Viskupič pripomína, že v minulom roku župné kultúrne inštitúcie v Trnavskom kraji získali z Fondu na podporu umenia takmer pol milióna eur na 94 užitočných projektov. Tento rok mali len divadlá prísť o skoro tri štvrtiny podpory na prípravu nových inscenácií a bude to ešte horšie.

„Kultúru a kreatívny priemysel sme odhodlaní ďalej brániť pred politickými útokmi a podporovať, lebo veríme, že práve slobodná kultúra formuje sebavedomie regiónov, a tým aj celej krajiny. Vždy budeme presadzovať riešenia, ktoré posilnia kultúrny život v regiónoch a umožnia mu slobodne dýchať,“ odkazuje a dodáva, že samosprávy urobia všetko preto, aby kultúre pomohli, a to napriek tomu, že im vláda siaha na rozpočet, kráti daňové príjmy a zvyšuje výdavky napríklad prostredníctvom vyššej DPH či zavedenia transakčnej dane.“

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Ľudia z prostredia SNM nám popísali atmosféru, ktorá má v inštitúcii vládnuť. Riaditeľka ich tvrdenia…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Stal sa celebritou 5000 rokov po smrti. Vedcov skúmajúcich ľadového muža Ötziho údajne sprevádza záhadná kliatbaStal sa celebritou 5000 rokov po smrti. Vedcov skúmajúcich ľadového muža Ötziho údajne sprevádza záhadná kliatba
Za obed pre dvoch sme dali 22,90: Do podniku z Na nože sme šli s obavami, odchádzali sme prekvapeníZa obed pre dvoch sme dali 22,90: Do podniku z Na nože sme šli s obavami, odchádzali sme prekvapení
Pripisujú jej až zázračné účinky: Ashwagandha nie je všeliek. Pre niektorých ľudí môže byť nebezpečná, Dánsko ju zakázaloPripisujú jej až zázračné účinky: Ashwagandha nie je všeliek. Pre niektorých ľudí môže byť nebezpečná, Dánsko ju zakázalo
Izrael pácha genocídu v Gaze, mesto horí: Už tu nikomu neostalo ani to najzákladnejšie právo na život, hovorí WeisenbacherIzrael pácha genocídu v Gaze, mesto horí: Už tu nikomu neostalo ani to najzákladnejšie právo na život, hovorí Weisenbacher
Korčuľovali sme sa po trase, po ktorej kedysi premávali vojenské transporty: Spája Slovensko s Poľskom. Ostali sme očareníKorčuľovali sme sa po trase, po ktorej kedysi premávali vojenské transporty: Spája Slovensko s Poľskom. Ostali sme očarení
S Kukaj.to sa deje čosi čudné: Slováci tu sledujú pirátske filmy, teraz od nich pýta 1 euro. Expert varuje, čo vám hrozíS Kukaj.to sa deje čosi čudné: Slováci tu sledujú pirátske filmy, teraz od nich pýta 1 euro. Expert varuje, čo vám hrozí
Nechal zmiznúť Sochu slobody, zamotaný v reťaziach sa takmer utopil. David Copperfield je mág s miliardovým majetkomNechal zmiznúť Sochu slobody, zamotaný v reťaziach sa takmer utopil. David Copperfield je mág s miliardovým majetkom
Anna zarába mesačne desiatky tisíc, má byť milionárkou: Na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia, upozorňuje na ruské zloAnna zarába mesačne desiatky tisíc, má byť milionárkou: Na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia, upozorňuje na ruské zlo
Upravili sme si auto a vyskúšali 3 dni cestovať s 0 eurami na ubytovanie: Takto to urobíte aj vy, pozor na jednu vecUpravili sme si auto a vyskúšali 3 dni cestovať s 0 eurami na ubytovanie: Takto to urobíte aj vy, pozor na jednu vec
Mao Ce-tung: Zapríčinil najhorší hladomor sveta, na svedomí má až 80 miliónov životov. Napriek tomu ho ľudia ospevovaliMao Ce-tung: Zapríčinil najhorší hladomor sveta, na svedomí má až 80 miliónov životov. Napriek tomu ho ľudia ospevovali
Boli sme sa najesť v pube z Na nože. Vítek pracuje v Japonsku, kde si krásny dom kúpite za 10 000 €Boli sme sa najesť v pube z Na nože. Vítek pracuje v Japonsku, kde si krásny dom kúpite za 10 000 €
Nela robí sezónnu prácu 6 mesiacov v roku: Na Islande si zarobím za 12 týždňov cez 20-tisíc eur, no je to nadštandardNela robí sezónnu prácu 6 mesiacov v roku: Na Islande si zarobím za 12 týždňov cez 20-tisíc eur, no je to nadštandard

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac