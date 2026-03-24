Stroj sa zrútil k zemi, nastala panika: Pri nehode lietadla zomrelo najmenej 66 ľudí, desiatky odviezli do nemocnice

Foto: Profimedia

Nina Malovcová
TASR
Kolumbijské vojenské lietadlo Hercules sa zrútilo krátko po odlete.

Havária vojenského lietadla v Kolumbii si podľa najnovších informácií miestnych úradov vyžiadala najmenej 66 obetí na životoch. Príčina havárie sa zisťuje, informovali agentúry AFP a AP.

Lietadlo Hercules so 125 vojakmi a členmi posádky na palube sa zrútilo krátko po odlete z letiska pri meste Puerto Leguízamo v departemente Putumayo neďaleko hranice s Ekvádorom a Peru. AFP uviedla, že kolumbijská aj ekvádorská armáda v posledných týždňoch vykonávajú v pohraničí vojenské operácie v snahe bojovať proti drogovým kartelom a milíciám.

Prezident reagoval na tragédiu

Kolumbijský ľavicový prezident Gustavo Petro na svojich sociálnych sieťach zdieľal zábery, ako sa lietadlo pokúša nabrať výšku predtým, ako sa zrútilo k zemi. Petro opísal haváriu lietadla X ako „hroznú nehodu“ a zdôraznil potrebu modernizácie kolumbijskej vojenskej techniky. Neuviedol však, či jej súčasný stav súvisel s danou nehodou.

Foto: TASR/AP

Podľa AFP ide o druhú haváriu lietadla C-130 Hercules v Južnej Amerike za menej ako mesiac. Pri neúspešnom pristátí neďaleko bolívijskej metropoly La Paz 27. februára havarovalo bolívijské vojenské nákladné lietadlo prevážajúce bankovky. Zahynulo najmenej 24 ľudí.a

O lietadle Hercules

Hercules je štvormotorové turbovrtuľové lietadlo vyrobené spoločnosťou Lockheed Martin. Je známe svojou schopnosťou pristávať a štartovať aj z provizórnych letísk. Používajú ho armády po celom svete. Môže prepravovať vojenský personál i vozidlá.

