Dankovi zostali oči pre plač, Šimečka by sa mohol radovať: Takto by skončili voľby, ak by sa konali teraz

TASR - Jaroslav Novák

Roland Brožkovič
SITA
Pred bránami parlamentu by zostala Maďarská aliancia aj koaličná Slovenská národná strana.

Preferencie progresívcov sa vrátili nad hranicu 20 percent. Ak by sa voľby konali v druhej polovici marca, zvíťazilo by v nich Progresívne Slovensko so ziskom 20,6 percenta voličských hlasov. Tesne za progresívcami by skončila strana Smer-SD s rovnými 20 percentami.

Vyplynulo to z najnovšieho prieskumu agentúry Ipsos pre Denník N. Rozostup Progresívneho Slovenska a Smeru je na úrovni štatistickej chyby. Víťazom volieb by sa tak mohla v tejto chvíli stať hociktorá z týchto strán. Z tretieho miesta poslal prieskum do parlamentu hnutie Republika, ktoré si získalo priazeň 11,3 percenta voličov. Podpora hnutia však oproti predchádzajúcim mesiacom mierne klesá.

Žiadna koalícia bez Matoviča

Do parlamentu by sa ďalej dostala aj strana Hlas-SD (8,2 %), Hnutie Slovensko (7,9 %), strana Sloboda a Solidarita (7,2 %), Kresťanskodemokratické hnutie (6,3 %) a Demokrati s rovnými šiestimi percentami. Pred bránami parlamentu by podľa najnovšieho prieskumu zostala Maďarská aliancia s podporou 4,3 percenta voličov, koaličná Slovenská národná strana, ktorú by volilo 2,4 percenta účastníkov prieskumu a hnutie Sme rodina s 2,2 percenta hlasov.

Do parlamentu by sa tak spolu dostalo osem strán a hnutí. Najviac mandátov – 36 by získali progresívci. Smer-SD by získal 34 kresiel, Republika 19, Hnutie Slovensko a Hlas-SD by získali zhodne po 14 mandátov, strana Sloboda a Solidarita by ich získala 12, kresťanskí demokrati 11 a Demokrati 10.

Keďže by sa národniari do parlamentu už nedostali, strany súčasnej koalície by nedokázali zostaviť parlamentnú väčšinu, a to ani s podporou Republiky. Opozičné strany by dokázali túto väčšinu zostaviť, avšak len za podpory Hnutia Slovensko.

