Stovky rodín musia opustiť svoje domovy: Kupiansk sa opäť stáva cieľom útokov, Ukrajina pripravuje rozsiahlu evakuáciu

Foto: SITA/AP

Nina Malovcová
TASR
Vojna na Ukrajine
Ruské jednotky podľa Putina ovládli už tisíce kilometrov.

Ukrajinské úrady v utorok nariadili masovú evakuáciu rodín z desiatok dedín v okolí vojnou poničeného východoukrajinského mesta Kupiansk. Odvolávajú sa na „zhoršujúcu sa bezpečnostnú situáciu“, píše TASR na základe správy agentúry Reuters.

Gubernátor Charkovskej oblasti Oleh Syniehubov na sociálnej sieti Telegram napísal, že úrady nariadili celkom 409 rodinám s 601 deťmi opustiť 27 lokalít v okolí Kupianska. Iný predstaviteľ oblasti zas pre verejnoprávny portál Suspilne povedal, že zoznam evakuovaných lokalít sa zvýšil až na 40.

Kupiansk opäť pod útokmi ruských síl

Agentúra Reuters uvádza, že ruské sily už niekoľko mesiacov útočia a postupujú na mesto Kupiansk, ktoré je považované za kľúčový cieľ ich ťaženia na západ cez strednú a východnú Ukrajinu. Strategicky dôležité mesto bolo na začiatku ruskej invázie vo februári 2022 dobyté, no ukrajinské jednotky ho ešte v ten istý rok oslobodili.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj minulý týždeň vyhlásil, že ukrajinské sily bránia kľúčové oblasti pozdĺž bojového frontu vrátane Kupianska. V uplynulých dňoch tiež hovoril o ukrajinskej protiofenzíve v blízkosti mesta Dobropilľa v Doneckej oblasti.

Foto: SITA

Ruský prezident Vladimir Putin minulý týždeň na stretnutí veliteľov ruskej armády naopak povedal, že si Moskva drží na bojisku úplnú strategickú iniciatívu a že ruské jednotky tento rok dobyli na Ukrajine už takmer 5000 kilometrov štvorcových územia.

Slovenská delegácia navštívila Ukrajinu

Ukrajina po návšteve delegácie z Výboru Národnej rady (NR) SR pre európske záležitosti rozširuje technologickú spoluprácu s Európou a Slovenskom. TASR o tom informuje na základe správ webu Odessa Journal a webovej stránky medziparlamentnej platformy pre výmenu informácií IPEX.

Podľa Odessa Journal sa rokovania slovenskej delegácie s ukrajinskou stranou zameriavali na konkrétne oblasti spolupráce vrátane implementácie systémov elektronických verejných služieb, rozvoja umelej inteligencie (AI) vo verejnej správe a posilnenia kybernetickej bezpečnosti.

Delegáciu viedol predseda Ján Ferenčák

Portál napísal, že Slovensko prejavilo záujem o skúsenosti Ukrajiny s digitalizáciou, implementáciou jej národnej stratégie pre umelú inteligenciu, rozvojom digitálnych služieb a koordináciou vládnych inštitúcií s cieľom zvýšiť pohodlie občanov.

Foto: TASR (Jaroslav Novák)

Delegácia NR SR vedená jej predsedom Jánom Ferenčákom (Hlas-SD) rokovala s ukrajinskou stranou zastupovanou námestníkom ministra pre európsku integráciu Oleksandrom Borňakovom a námestníčkou ministra pre digitálnu správu Zoryanou Stetsiukovou. Súčasťou slovenskej delegácie na Ukrajine boli od 5. do 8. októbra okrem Ferenčáka aj podpredseda eurovýboru Michal Stuška (Smer-SD), podpredsedníčka Beáta Jurík (PS) a Ján Hargaš (PS).

