Stojí menej ako 1-izbový byt v Bratislave: Na predaj je súkromný ostrov s majákom, môže byť váš za šialene nízku cenu

Foto: Right Move (Galbraith)

Škótsky ostrov Gasker je na predaj a cena je až prekvapivo nízka.

Súkromný a neobývaný ostrov môžete kúpiť lacnejšie než jednoizbový byt v Bratislave. Tento kus zeme so skalnatým pobrežím, trávnatými plochami a rozlohou 70 akrov (približne 283-tisíc m²) ponúka realitná spoločnosť Galbraith za 120-tisíc libier, teda asi 138-tisíc eur.

Ak ste niekedy túžili uniknúť pred civilizáciou na miesto, kde vám spoločnosť budú robiť len tulene a morské vtáky, práve teraz máte šancu. Na predaj je neveľký škótsky ostrov Gasker pri pobreží vonkajších Hebríd – drsný, vetrom bičovaný, no s nezameniteľnou dušou. Takéto ponuky sa objavujú len zriedka a na jeho existenciu upozornil MailOnline.

Ostrov s majákom uprostred divokého mora

O ostrove je na internete málo dostupných informácií. Vieme, že ho kedysi využívali obyvatelia susedného ostrova Scarp na lov cicavcov. Dnes je jeho jedinou stavbou malý, ale udržiavaný maják spravovaný spoločnosťou Northern Lighthouse Board.

Spoločnosť Galbraith toto miesto opísala ako „jedinečné útočisko“ s malými jazierkami a úrodnou pôdou.

Foto: Right Move (Galbraith)

Gasker je hniezdom početnej kolónie tuleňov sivých a ponúka výhľady na ostrovy Lewis, Harris, Scarp a Taransay, známemu aj ako filmová lokalita projektu Castaway 2000. Najbližší dom je vzdialený osem kilometrov a železničná stanica dokonca až 120 kilometrov.

Jedno z najnedotknutejších miest v Británii

Momentálne na ostrove nie sú žiadne služby ani obydlia, no po získaní stavebného povolenia by sa tam mohla postaviť jednoduchá chatka či prístrešok.

„Ide o výnimočnú príležitosť, ako získať súkromný ostrov v jednom z najdramatickejších a najnedotknutejších prostredí Britských ostrovov,“ uviedla maklérka Claire Acheson. Samozrejme, život v takýchto podmienkach nie je pre každého. Ale ak patríte k tým, ktorí pri sledovaní dokumentov Bena Fogla cítia zvláštnu túžbu po tichu a samote, vedzte, že podobná šanca sa veľakrát za život neobjaví.

