Štatistiky Sociálnej poisťovne hovoria jasne: Dôchodcov stále viac pribúda, prečo to bude čoskoro problém?

Obyvateľstvo starne a štatistiky hovoria jasne. Pomaly, ale isto sa ocitáme v situácii, keď je dôchodcov veľa a pracujúcich málo. V súčasnosti pritom dôchodcovia odchádzajú do penzie na základe tabuľky dôchodkového veku, no tá už čoskoro prestane fungovať a dôchodkový vek sa naviaže na strednú dĺžku života. To znamená, že budúce generácie pôjdu do dôchodku neskôr ako súčasní penzisti.

Sociálna poisťovňa každý rok zverejňuje štatistický prehľad o medziročnom vývoji počtu poberateľov dôchodkových dávok. Vďaka tomu zistila, že podľa najnovších údajov stúpol počet poberateľov dôchodkových dávok o 38,7 tisíc. Ako informuje portál kryptomagazin.sk na základe týchto údajov, tento počet predstavuje najvýraznejší prírastok za posledné roky, čo znamená, že starnutie populácie naberá na Slovensku stále väčšie obrátky.

Štatistiky hovoria jasne

Sociálna poisťovňa vyplácala k 31. decembru 2024 takmer 1,82 milióna (1 817 916) rôznych druhov dôchodkových dávok. Podľa štatistík tento počet medziročne stúpol o viac ako 45 tisíc. Najviac bolo starobných dôchodkov – 1,13 milióna (1 134 690), potom 217 975 invalidných (z toho 138 526 tzv. čiastočných do 70 % invalidity a 79 449 tzv. plných nad 70 %) a nakoniec 39 055 predčasných starobných.

Štatistiky tiež ukazujú, že najviac starobných dôchodcov je v Nitrianskom kraji a najmenej v Trnavskom kraji. Pri predčasných dôchodkoch zas dominuje Trenčiansky kraj a naopak najmenej ich je v Bratislavskom kraji.

Ako sme vysvetľovali už v predošlom článku, štatistiky ukazujú, že sa rodí stále menej detí, zatiaľ čo dôchodcov pribúda. To by sa malo už čoskoro prejaviť aj po finančnej stránke, nielen tej demografickej, a podpíše sa to najmä na dôchodkoch. Odvody totiž bude platiť menej ekonomicky aktívneho obyvateľstva, no na druhej strane bude poberateľov dôchodku stále pribúdať.

V praxi to znamená, že čím menej bude pracujúcich, tým menej sa bude odvádzať na odvodoch. O to viac potom bude musieť štát dotovať Sociálnu poisťovňu, aby mala finančné prostriedky na vyplácanie penzií.

Portál Finsider uviedol aj konkrétne čísla. Momentálne platí, že na približne 3,6 milióna pracujúcich pripadá viac ako milión dôchodcov. Do roku 2050 však príde negatívna zmena a na približne 2,9 milióna pracujúcich bude pripadať zhruba 1,5 milióna dôchodcov. To znamená, že na jedného dôchodcu budú pripadať len dvaja pracujúci.