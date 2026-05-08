Veci už majú byť v pohybe: Putin je vraj pripravený na rokovania s Európou, nastala zmena postoja

Lucia Mužlová
TASR
Ruský prezident Vladimir Putin je pripravený rokovať s každým vrátane Európanov, povedal v piatok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Vyjadril sa tak deň po tom, ako denník Financial Times (FT) s odvolaním sa na vysokopostavený zdroj z EÚ informoval, že najvyšší predstavitelia EÚ sa pripravujú na prípadné rokovania s Putinom, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.

„Putin je pripravený rokovať s každým. Opakovane to povedal,“ odpovedal Peskov na otázku ohľadom článku FT. „Budeme pripravení pokračovať v našom dialógu tak ďaleko, ako budú pripravení ísť Európania. Avšak ako Putin opakovane vyhlásil, my nebudeme iniciovať takéto kontakty po postoji, ktorý zaujali Európania,“ konštatoval.

FT vo štvrtok informoval, že zmenu postoja EÚ vyvolala európska frustrácia z rokovaní o ukončení viac ako štyri roky trvajúcej vojny na Ukrajine. Podľa mnohých lídrov mierové rokovania medzi USA, Ruskom a Ukrajinou, zamerané na ukončenie vojny, dosiahli len minimálny pokrok a EÚ sa pri nich ocitla iba v úlohe pozorovateľa.

Rusko musí byť porazené

Predseda Európskej rady António Costa uviedol, že existuje „potenciál“ na to, aby EÚ rokovala s Putinom a že Únia má v tom podporu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.

Rusko tvrdí, že je na vládach európskych krajín, aby urobili prvý krok, keďže to boli práve ony, kto po začiatku vojny na Ukrajine vo februári 2022 prerušil kontakty s Moskvou.

„Ruská strana nebola iniciátorom úplného pozastavenia našich vzťahov s EÚ,“ povedal Peskov s tým, že to „inicioval Brusel a individuálne európske krajiny“.

Reuters konštatuje, že európski lídri uviedli, že Rusko musí byť vo vojne na Ukrajine porazené a Putina označili za vojnového zločinca, ktorý podľa nich môže jedného dňa napadnúť členskú krajinu NATO, ak zvíťazí vo vojne na Ukrajine. Rusko odmieta takéto tvrdenia ako nezmyselné.

Putin, naopak, označuje európske mocnosti za podporovateľov vojny, pretože poskytujú Ukrajine desiatky miliárd dolárov pomoci, zbraní a spravodajských informácií.

