Rukojemnícka dráma v banke sa skončila: Podozrivý je na úteku, nevedia, ako sa mu to podarilo

Rukojemnícka dráma v pobočke Volksbank v meste Sinzig v nemeckej spolkovej krajine Porýnie-Falcko sa skončila, oznámila v piatok polícia. Dvaja rukojemníci z nej vyviazli bez zranení, podozrivý však utiekol, píše TASR podľa správ agentúr DPA, AFP a AP.
Policajti vstúpili do pobočky banky okolo 15.00 h, páchateľa tam ale nenašli. Vyšetrovatelia sa domnievajú, že „ihneď po uzamknutí osôb v trezore páchateľ alebo páchatelia opustili miesto činu zatiaľ neznámym spôsobom“.
Incident bol polícii nahlásený okolo 09.00 h. V okamihu, keď pred banku na ulici Am Markt dorazilo vozidlo na prepravu peňazí, pristúpil k vodičovi neznámy muž a prinútil ho vojsť do banky. Polícia sa domnievala, že vo vnútri sa nachádza viacero ozbrojených páchateľov, ktorí zadržiavajú niekoľko ďalších osôb vrátane zamestnancov banky.
Sinzig leží približne 20 kilometrov severozápadne od Bonnu na dolnom toku rieky Ahr.
