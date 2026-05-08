Mesto vzrástlo uprostred ničoho: V púštnej osade žije 7-tisíc ľudí, je stará 1 700 rokov

sibam

Ilustračná foto: Profimedia

Michaela Olexová
Pri prvom pohľade na jemenské mesto známe ako starobylé opevnené mesto Šibám len ťažko uveriť, že nie je z našej doby.

Práve pre svoju jedinečnú vertikálnu architektúru si mesto Šibám vyslúžilo prezývky „Manhattan“ či „Chicago v púšti“. Miestne obydlia dosahujú výšku až osem poschodí, pričom každé z nich stojí na relatívne malej ploche asi 90 metrov štvorcových.

Mesto Šibám leží medzi horami na okraji rozsiahleho záplavového Vádí Hadramaut.

vádí
Ilustračná foto: NASA Johnson Space Center, Public domain, via Wikimedia Commons

Vádí je typom údolia s vyschnutým riečnym korytom, ktorým voda preteká len počas nárazových intenzívnych dažďov. Práve vďaka tomu sa v okolí mesta, podobne ako pri iných vádí, v minulosti vytvorili aj ďalšie usadlosti.

Mesto zároveň stojí priamo na trase významnej obchodnej cesty, po ktorej sa naprieč juhoarabským regiónom prepravovalo korenie a kadidlo.

V púštnom Chicagu“ dnes žije 7-tisíc ľudí

Tvorca obsahu na kanáli The Present Past uvádza, že mesto sa rozprestiera na ploche približne 330 × 240 metrov. Žije tu asi 7-tisíc obyvateľov a prvé budovy začali vznikať už v období Rímskej ríše.

Foto: Jialiang Gao www.peace-on-earth.org [dead link], CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
Starobylé opevnené mesto Šibám však očarí nejedného urbanistu aj dnes. Vyznačuje sa pravidelným mriežkovým plánom ulíc, nechýbajú námestia a celé jeho územie obklopuje opevnenie, ktoré kedysi chránilo obyvateľov.

Podľa portálu Urbanitarian sa vertikálna výstavba začala výraznejšie rozvíjať v 16. storočí. Mnohé kľúčové stavby vrátane mešity pochádzajú z 9. až 10. storočia, čo z mesta robí významný príklad tradičnej hadramskej architektúry. Mestský hrad vyrástol v 13. storočí a najstaršie osídlenie siaha až do predislamského obdobia.

Lichobežníky z nepálených tehál pokrýva hlinená omietka

