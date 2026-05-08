Mesto vzrástlo uprostred ničoho: V púštnej osade žije 7-tisíc ľudí, je stará 1 700 rokov

Práve pre svoju jedinečnú vertikálnu architektúru si mesto Šibám vyslúžilo prezývky „Manhattan“ či „Chicago v púšti“. Miestne obydlia dosahujú výšku až osem poschodí, pričom každé z nich stojí na relatívne malej ploche asi 90 metrov štvorcových.
Mesto Šibám leží medzi horami na okraji rozsiahleho záplavového Vádí Hadramaut.
Vádí je typom údolia s vyschnutým riečnym korytom, ktorým voda preteká len počas nárazových intenzívnych dažďov. Práve vďaka tomu sa v okolí mesta, podobne ako pri iných vádí, v minulosti vytvorili aj ďalšie usadlosti.
Mesto zároveň stojí priamo na trase významnej obchodnej cesty, po ktorej sa naprieč juhoarabským regiónom prepravovalo korenie a kadidlo.
V púštnom „Chicagu“ dnes žije 7-tisíc ľudí
Tvorca obsahu na kanáli The Present Past uvádza, že mesto sa rozprestiera na ploche približne 330 × 240 metrov. Žije tu asi 7-tisíc obyvateľov a prvé budovy začali vznikať už v období Rímskej ríše.
Starobylé opevnené mesto Šibám však očarí nejedného urbanistu aj dnes. Vyznačuje sa pravidelným mriežkovým plánom ulíc, nechýbajú námestia a celé jeho územie obklopuje opevnenie, ktoré kedysi chránilo obyvateľov.
Podľa portálu Urbanitarian sa vertikálna výstavba začala výraznejšie rozvíjať v 16. storočí. Mnohé kľúčové stavby vrátane mešity pochádzajú z 9. až 10. storočia, čo z mesta robí významný príklad tradičnej hadramskej architektúry. Mestský hrad vyrástol v 13. storočí a najstaršie osídlenie siaha až do predislamského obdobia.
