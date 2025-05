Štát vám môže dať až 4 290 eur: Ak máte na túto dávku nárok, tu je návod, ako peniaze získať

Každý, kto niekedy čakal na výplatu dlhšie, než mal, vie, aké to je nepríjemné. Čo však robiť, keď vám zamestnávateľ vôbec nezaplatí? A čo ak medzitým zistíte, že firma je na pokraji krachu? Mnohí Slováci v takýchto prípadoch nevedia, že im môže pomôcť štát – konkrétne Sociálna poisťovňa prostredníctvom dávky garančného poistenia.

Ide o jednorazovú dávku, ktorá môže dosiahnuť až 4 290 eur (do 30. júna 2025), a je určená zamestnancom, ktorých zamestnávateľ sa stal platobne neschopným – teda nemá peniaze na výplaty a má vážne finančné problémy. Nejde však len o akékoľvek oneskorené mzdy. Aby ste mali na dávku nárok, musí byť podaný návrh na konkurz alebo konkurzné konanie súd musí začať sám.

Dôležité je, že nárok na dávku vzniká už v deň, keď súdu doručia návrh na konkurz alebo keď súd vydá uznesenie o začatí konkurzného konania – teda ešte predtým, než súd rozhodne, či konkurz vyhlási alebo nie. To znamená, že pomoc môže prísť rýchlejšie, ako by ste čakali.

Ak sa teda ocitnete v situácii, že vám zamestnávateľ prestane vyplácať mzdu a zároveň čelí konkurzu, môžete podať žiadosť o dávku. Formulár nájdete na oficiálnom webe Sociálnej poisťovne alebo osobne v ktorejkoľvek pobočke. Spolu s ňou je potrebné doložiť pracovnú zmluvu, výplatné pásky, doklad o skončení pracovného pomeru (ak už skončil), a kľúčový dokument – potvrdenie od zamestnávateľa alebo správcu konkurznej podstaty, že vám nevyplatili mzdu alebo iné platové náležitosti.

Žiadosť by ste mali podať čo najskôr, ideálne do 60 dní od začatia konkurzného konania alebo od skončenia pracovného pomeru. Hoci zákon stanovuje trojročnú premlčaciu dobu, z praktického hľadiska sa s podaním neodporúča otáľať.

Vyplatili už desiatky dávok

Dávka sa vypláca jednorazovo, pričom maximálna suma, ktorú môžete získať, je do konca júna 2025 4 290 eur. A nie je to len teória – Sociálna poisťovňa v marci 2025 vyplatila až 169 takýchto dávok, pričom priemerná výška bola 3 027,64 eura. To je suma, ktorá môže byť pre mnohých doslova existenčnou záchranou.

Ak teda máte podozrenie, že váš zamestnávateľ je v problémoch a nedostali ste výplatu, overte si situáciu a kontaktujte Sociálnu poisťovňu. Viac informácií aj pomoc pri vyplnení žiadosti vám poskytnú na ich oficiálnej webstránke, telefonicky, mailom alebo osobne v pobočkách po celom Slovensku.