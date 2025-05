Zbavte sa starého a ušetrite: Štát prispieva až 600 eur na zariadenia, ktoré zrejme máte doma

Aj keď sa nám ešte nechce myslieť na chladné rána a sychravé večery, práve teraz je ideálny čas riešiť veci, ktoré v zime len odkladáme. Napríklad, výmenu starého kotla. Vďaka programu „Môj nový kotol“ môžete získať až 600 € na nový, úspornejší a ekologickejší variant. Čas na rozhodnutie máte do konca roka 2025.

Staré kotly sú často neefektívne, nákladné a v mnohých prípadoch už ani nespĺňajú aktuálne technické či bezpečnostné normy, informuje SPP na samostatnej stránke k akcii mojnovykotol.sk. Výmena sa odporúča, ak máte vo vašej domácnosti kotol starší ako 15 rokov. Moderný kondenzačný kotol so sebou prináša hneď niekoľko výhod: nižšiu spotrebu plynu, vyššiu účinnosť a menej emisií. Navyše, využívajú teplo, ktoré by inak uniklo komínom – a to sa prejaví aj na vašich účtoch.

Ušetríte hneď dvakrát

„Odberateľ kúpou zľavneného nového kondenzačného kotla ušetrí dvakrát, nielen na jeho nákupnej cene, ale okamžite aj na nákladoch na vykurovanie a teplú vodu, keďže plynová kondenzačná vykurovacia technológia oproti starším kotlom dokáže zákazníkovi ušetriť až 23 % nákladov na plyn,“ uviedol ešte dávnejšie generálny riaditeľ distribučnej spoločnosti Martin Hollý.

Ak ste sa doteraz výmene vyhýbali kvôli cene, teraz je ten správny moment. Príspevok do výšky 600 € môže pokryť výraznú časť nákladov.

Kto môže získať príspevok?

Podmienky sú nastavené pomerne jednoducho. Nárok máte, ak ste vlastníkom alebo spoluvlastníkom nehnuteľnosti s odberným plynovým zariadením (napríklad dom alebo byt), ktorý je pripojený na distribučnú sieť SPP – distribúcia. Dôležité je, aby bol kotol vymenený za nový kondenzačný model a aby výmena bola realizovaná odbornou firmou.

Poukaz na príspevok si môžete jednoducho vygenerovať na stránke www.mojnovykotol.sk, kde nájdete aj zoznam zmluvných partnerov, ktorí výmenu zabezpečia. Výhodou je, že celý proces je nastavený tak, aby bol čo najmenej administratívne náročný.

Na rozdiel od mnohých iných dotácií, ktoré sa vybavujú len v konkrétnych termínoch a často sú limitované, tento program platí až do 31. decembra 2025. Ak si do tohto dátumu vygenerujete poukaz, máte čas výmenu zrealizovať.