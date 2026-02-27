Spoločnosť Samsung oficiálne oznámila, že zatvorí závod v Galante. Výroba sa ukončí v niekoľkých fázach

Spoločnosť Samsung Electronics Slovakia oficiálne potvrdila, že prijala rozhodnutie o ukončení prevádzky svojho závodu na výrobu televízorov v Galante.
Koniec výroby a odchod zamestnancov bude prebiehať už o pár mesiacov
Výroba sa ukončí postupne v niekoľkých fázach do mája 2026. Postupný odchod zamestnancov je naplánovaný od konca júna 2026. Logistické centrum v obci Gáň neďaleko Galanty bude fungovať aj naďalej. TASR o tom informoval Jaroslav Žilka zo spoločnosti Samsung Electronics Slovakia.
Ako sme vás už informovali, k situácii sa vyjadril aj premiér SR Robert Fico.
Samsung však na Slovensku bude pokračovať aj naďalej
„Uvedený krok sa týka len výrobného závodu. Značka Samsung bude na Slovensku naďalej pokračovať vo svojich doterajších obchodných aktivitách. V tejto chvíli sa sústreďujeme na zodpovedné zvládnutie prechodného obdobia, a to najmä na poskytnutie primeranej kompenzácie a podpory pri hľadaní nového zamestnania pre dotknutých zamestnancov,“ priblížil. Spoločnosť podľa jeho slov prijala rozhodnutie o ukončení prevádzky závodu v Galante na základe analýzy svojej globálnej siete na výrobu televízorov.
Rozhodnutie podľa Žilku nesúvisí s podnikateľským prostredím na Slovensku ani s vládnymi opatreniami. „Počas 24 rokov fungovania závodu Slovensko vždy poskytovalo kvalitné zázemie pre rozvoj podnikania, čím prispelo k úspechu spoločnosti Samsung v Európe. Toto rozhodnutie odráža širšie štrukturálne zmeny na globálnom trhu výroby televízorov, a tiež aktuálnu globálnu výrobnú stratégiu spoločnosti, jednou z príčin sú aj vysoké ceny energie na Slovensku,“ doplnil. Zamestnanci dostali informáciu o plánovanom ukončení výroby v piatok 27. februára.
V rámci optimalizácie globálnej výrobnej siete spoločnosti sa doterajšia výroba zo Slovenska prerozdelí do ďalších výrobných závodov spoločnosti v Európe a vo svete. Na Slovensku zostane fungovať logistické centrum v obci Gáň neďaleko Galanty, kde je zamestnaných približne 700 ľudí. „Toto centrum slúži ako dôležitý logistický uzol v rámci európskych aktivít spoločnosti Samsung a zohráva strategickú úlohu s potenciálom ďalšieho rozvoja,“ doplnil Žilka.
Spoločnosť Samsung Electronics Slovakia otvorila v Galante výrobný závod v júli 2003. Neskôr pribudlo aj logisticko-distribučné centrum v obci Gáň. Na prelome rokov 2007 a 2008 otvorila juhokórejská spoločnosť aj výrobný závod v priemyselnom parku Voderady. V roku 2018 rozhodla o jeho zatvorení.
