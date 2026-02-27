Spoločnosť Samsung oficiálne oznámila, že zatvorí závod v Galante. Výroba sa ukončí v niekoľkých fázach

Aktuálna správa
Klaudia Oselská
TASR
Koniec je definitívny.

Spoločnosť Samsung Electronics Slovakia oficiálne potvrdila, že prijala rozhodnutie o ukončení prevádzky svojho závodu na výrobu televízorov v Galante.

Koniec výroby a odchod zamestnancov bude prebiehať už o pár mesiacov

Výroba sa ukončí postupne v niekoľkých fázach do mája 2026. Postupný odchod zamestnancov je naplánovaný od konca júna 2026. Logistické centrum v obci Gáň neďaleko Galanty bude fungovať aj naďalej. TASR o tom informoval Jaroslav Žilka zo spoločnosti Samsung Electronics Slovakia.

Ako sme vás už informovali, k situácii sa vyjadril aj premiér SR Robert Fico.

Samsung však na Slovensku bude pokračovať aj naďalej

„Uvedený krok sa týka len výrobného závodu. Značka Samsung bude na Slovensku naďalej pokračovať vo svojich doterajších obchodných aktivitách. V tejto chvíli sa sústreďujeme na zodpovedné zvládnutie prechodného obdobia, a to najmä na poskytnutie primeranej kompenzácie a podpory pri hľadaní nového zamestnania pre dotknutých zamestnancov,“ priblížil. Spoločnosť podľa jeho slov prijala rozhodnutie o ukončení prevádzky závodu v Galante na základe analýzy svojej globálnej siete na výrobu televízorov.

Foto: Google maps/Samsung- Galanta

Rozhodnutie podľa Žilku nesúvisí s podnikateľským prostredím na Slovensku ani s vládnymi opatreniami. „Počas 24 rokov fungovania závodu Slovensko vždy poskytovalo kvalitné zázemie pre rozvoj podnikania, čím prispelo k úspechu spoločnosti Samsung v Európe. Toto rozhodnutie odráža širšie štrukturálne zmeny na globálnom trhu výroby televízorov, a tiež aktuálnu globálnu výrobnú stratégiu spoločnosti, jednou z príčin sú aj vysoké ceny energie na Slovensku,“ doplnil. Zamestnanci dostali informáciu o plánovanom ukončení výroby v piatok 27. februára.

V rámci optimalizácie globálnej výrobnej siete spoločnosti sa doterajšia výroba zo Slovenska prerozdelí do ďalších výrobných závodov spoločnosti v Európe a vo svete. Na Slovensku zostane fungovať logistické centrum v obci Gáň neďaleko Galanty, kde je zamestnaných približne 700 ľudí. „Toto centrum slúži ako dôležitý logistický uzol v rámci európskych aktivít spoločnosti Samsung a zohráva strategickú úlohu s potenciálom ďalšieho rozvoja,“ doplnil Žilka.

Spoločnosť Samsung Electronics Slovakia otvorila v Galante výrobný závod v júli 2003. Neskôr pribudlo aj logisticko-distribučné centrum v obci Gáň. Na prelome rokov 2007 a 2008 otvorila juhokórejská spoločnosť aj výrobný závod v priemyselnom parku Voderady. V roku 2018 rozhodla o jeho zatvorení.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Bez práce ostalo takmer tisíc Slovákov, obrovská firma nakoniec skrachovala. Teraz zakročila polícia

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Navštívili sme prekrásne miesto: Vstup stojí vyše 20 € a len tak sa dnu nedostanete
Tip na výlet
Navštívili sme prekrásne miesto: Vstup stojí vyše 20 € a len tak sa dnu nedostanete
Pavol Demeš v 1 na 1: Ficovi akoby scenáre písali v Kremli. S Orbánom sa správajú hanebne
1 na 1
Pavol Demeš v 1 na 1: Ficovi akoby scenáre písali v Kremli. S Orbánom sa správajú hanebne
Jedli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Pizza nestála ani 7 eur, jedna vec však sklamala
Na nože
Jedli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Pizza nestála ani 7 eur, jedna vec však sklamala
Z kohútikov tiekol jed: Vláda tvrdila, že sa nič nestalo, ľuďom radili, aby si do vody pridali džús
Z kohútikov tiekol jed: Vláda tvrdila, že sa nič nestalo, ľuďom radili, aby si do vody pridali džús
Boli sme na hlavnej stanici: Dýcha socializmom, za euro sme videli kritizované toalety a našli zrušenú reštauráciu
Boli sme na hlavnej stanici: Dýcha socializmom, za euro sme videli kritizované toalety a našli zrušenú reštauráciu
Už keď sa narodila, mala šesť rokov. Naklonovaná ovca Dolly trpela nadváhou a nikdy nevidela slnko
Už keď sa narodila, mala šesť rokov. Naklonovaná ovca Dolly trpela nadváhou a nikdy nevidela slnko
Hana je sestrička v Saudskej Arábii: Ceny potravín sú ako v Prahe, platy trojnásobné. Ľudia si ma tu vážia
Slováci a Česi v zahraničí
Hana je sestrička v Saudskej Arábii: Ceny potravín sú ako v Prahe, platy trojnásobné. Ľudia si ma tu vážia
Hlavná stanica v Bratislave sa konečne dočká: Projekt je kompromis pre havarijný stav, hovorí expert
Hlavná stanica v Bratislave sa konečne dočká: Projekt je kompromis pre havarijný stav, hovorí expert
Jakub Pohle o cestách na Ukrajinu: Keď človek vidí dve hnedé škvrny veľkosti malých detí, vie, na čo sa asi pozerá
Vojna na Ukrajine
Jakub Pohle o cestách na Ukrajinu: Keď človek vidí dve hnedé škvrny veľkosti malých detí, vie, na čo sa asi pozerá
Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád. V lete sa v ňom môžete aj okúpať
Tip na výlet
Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád. V lete sa v ňom môžete aj okúpať
Začala pridávať videá na internet a stala sa milionárkou. Mesačne zarába 200-tisíc
Začala pridávať videá na internet a stala sa milionárkou. Mesačne zarába 200-tisíc
Zamestnanci o bojkote samoobslužných pokladníc. Boli sme na Hyroxe, kde za 88 minút dáte stovky eur
Zamestnanci o bojkote samoobslužných pokladníc. Boli sme na Hyroxe, kde za 88 minút dáte stovky eur

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac