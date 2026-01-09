Starosta Kyjeva vyzýva ľudí na odchod z mesta. Polovica bytov je bez dodávok tepla, situácia je hrozivá

Foto: SITA/AP

Martin Cucík
SITA
Vojna na Ukrajine
Obyvatelia Kyjeva by podľa starostu mali dočasne opustiť mesto.

Takmer 6-tisíc bytových domov v ukrajinskej metropole Kyjev zostalo bez dodávok tepla. Uviedol to starosta Vitalij Kličko.

„Polovica kyjevských bytových domov, čo je takmer 6-tisíc, je momentálne bez dodávok tepla z dôvodu poškodenia kritickej infraštruktúry hlavného mesta masívnym nepriateľským útokom,“ napísal na Telegrame.

V hlavnom meste sú tiež prerušenia dodávok vody. Podľa Klička pracovníci verejných služieb napájajú sociálne zariadenia vrátane nemocníc a pôrodníc mobilnými kotlami.

Foto: SITA/AP

Kombinovaný útok na Kyjev včera večer bol najbolestivejší pre kritickú infraštruktúru hlavného mesta. Vyzývam obyvateľov hlavného mesta, ktorí majú možnosť dočasne odísť z mesta tam, kde sú alternatívne zdroje energie a tepla, aby tak urobili,“ poznamenal Kličko.

Spoločnosť Euro-Reconstruction LLC, dodávateľ tepla pre významnú časť na ľavom brehu Kyjeva, poznamenala, že v priebehu popoludnia začne postupne pripájať domy do siete. Upozornila však ľudí, že systém potrebuje čas na postupné spustenie a stabilizáciu. Rusi spustili v noci kombinovaný útok na Kyjev. Do piatkového rána boli hlásené štyri obete a viac ako 20 zranených.

