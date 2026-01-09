Rusko v noci tvrdo udrelo: Západ Ukrajiny zasiahol raketový útok, armáda preveruje použitie Orešnika

Ruské sily v noci na piatok podnikli útok na Ľvovskú oblasť na západe Ukrajiny a zasiahli tam kritickú infraštruktúru, uviedol oblastný gubernátor Maksym Kozyckyj a starosta mesta Ľvov Andrij Sadovyj. Bezprostredne nie je známe, aké konkrétne zbrane Rusi použili, ukrajinská armáda ale preveruje, či Moskva nenasadila balistickú raketu stredného doletu Orešnik (Lieska).
V Kyjeve ruský dronový útok podľa miestnych úradov zabil najmenej troch ľudí a šesť ďalších zranil. Krátko po 01.00 h SEČ vydali ukrajinské vzdušné sily letecký poplach pre celú Ukrajinu, informuje TASR. Hovorca ukrajinskej armády podľa britskej stanice BBC povedal, že Rusko podniklo útok na Ľvovskú oblasť pravdepodobne z Kapustinho Jaru v Astrachanskej oblasti.
Miesto, odkiaľ Rusko pravdepodobne útočilo, má strategický význam
Ide o vojenský výcvikový priestor určený pre štarty rakiet, sond a družíc, vybudovaný v Sovietskom zväze po druhej svetovej vojne. Práve tam bol podľa predchádzajúcich informácií umiestnený systém na odpaľovanie rakiet Orešnik, informovala BBC. Upozornila však, že zatiaľ nebolo oficiálne potvrdené, že Rusi vyslali proti Ukrajine práve túto strelu.
„Či išlo o Orešnik, zatiaľ nie je známe. Informácie poskytne armáda. Došlo k zásahu kritickej infraštruktúry. Na mieste pracujú všetky príslušné služby, pokračuje likvidácia požiaru,“ informoval na sieti Telegram starosta Ľvova Sadovyj s tým, že civilné objekty ani obytné domy v meste neboli poškodené a obete zatiaľ nehlásili.
Zelenskyj varoval pred útokom, USA vyzvali občanov na opatrnosť
Letecké veliteľstvo „Západ“ ukrajinských vzdušných síl na sieti Facebook v noci na piatok informovalo, že Rusko nasadilo do raketového útoku v Ľvovskej oblasti balistickú strelu. O aký typ strely išlo, sa v týchto chvíľach zisťuje, uviedlo vo vyhlásení. Starosta Kyjeva Vitalij Kličko medzitým oznámil, že v ukrajinskej metropole udreli ruské drony, ktoré v niekoľkých štvrtiach spôsobili požiare. Pri útoku v Kyjeve podľa neho zahynuli najmenej tri osoby a šesť ďalších utrpelo zranenia. Z metropoly tiež hlásili poškodené budovy.
Pred možným masívnym ruským útokom varoval vo štvrtok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj aj americké a britské veľvyslanectvo v Kyjeve. Ambasáda USA vyzvala amerických občanov, aby boli v prípade vyhlásenia leteckého poplachu pripravení okamžite sa ukryť.
Ruská armáda vyskúšala Orešnik naostro prvýkrát – s nebojovými hlavicami – 21. novembra 2024 pri útoku na ukrajinské Dnipro. Ruský prezident Vladimir Putin tvrdí, že tieto rakety pre ich hypersonickú rýchlosť nie je možné zachytiť.
Výpadky elektriny, kúrenia a vody v Belgorodskej oblasti
V dôsledku ukrajinského nočného útoku zostalo v pohraničnej Belgorodskej oblasti na západe Ruska viac než pol milióna ľudí bez elektriny a kúrenia a takmer 200 000 bez vody. Uviedol to oblastný gubernátor Viačeslav Gladkov, informuje TASR podľa agentúry AFP.
„K dnešnému dňu o 06.00 h… v Belgorodskej oblasti je 556 000 ľudí v šiestich obciach bez elektrickej energie. Takmer rovnaký počet ľudí je bez kúrenia, predovšetkým v 1 920 bytových domoch. Takmer 200 000 ľudí je bez vody,“ napísal Gladkov na sieti Telegram.
Nekonkretizoval, aké ciele ukrajinské sily zasiahli a čím. Celkové škody bude možné posúdiť, až keď sa rozvidnie. Na mieste sú všetky pohotovostné zložky a prebieha obnova dodávok energií a vody, ako aj pripájanie rezervných kapacít inštalovaných v priebehu posledných mesiacov. Podrobnejšie informácie prisľúbil neskôr počas piatka.
