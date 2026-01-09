Rusko v noci tvrdo udrelo: Západ Ukrajiny zasiahol raketový útok, armáda preveruje použitie Orešnika

Foto: SITA/AP

Nina Malovcová
TASR
Vojna na Ukrajine
Drony zabíjali v Kyjeve, raketový útok smeroval aj na západ krajiny.

Ruské sily v noci na piatok podnikli útok na Ľvovskú oblasť na západe Ukrajiny a zasiahli tam kritickú infraštruktúru, uviedol oblastný gubernátor Maksym Kozyckyj a starosta mesta Ľvov Andrij Sadovyj. Bezprostredne nie je známe, aké konkrétne zbrane Rusi použili, ukrajinská armáda ale preveruje, či Moskva nenasadila balistickú raketu stredného doletu Orešnik (Lieska).

V Kyjeve ruský dronový útok podľa miestnych úradov zabil najmenej troch ľudí a šesť ďalších zranil. Krátko po 01.00 h SEČ vydali ukrajinské vzdušné sily letecký poplach pre celú Ukrajinu, informuje TASR. Hovorca ukrajinskej armády podľa britskej stanice BBC povedal, že Rusko podniklo útok na Ľvovskú oblasť pravdepodobne z Kapustinho Jaru v Astrachanskej oblasti.

Viac z témy Vojna na Ukrajine:
1.
Putin varuje Európu: Zahraničné jednotky na Ukrajine budú legitímny vojenský cieľ. Vyslať ich chcú dve krajiny
2.
Masívne nálety z Ruska: Tisíce ľudí ostali bez elektriny, mrazy sú brutálne. Ukrajina ničí zásoby ropy
3.
Európska krajina chce na Ukrajinu vyslať tisíce vojakov. Dohliadať by mali najmä na jednu vec
Zobraziť všetky články (1550)

Miesto, odkiaľ Rusko pravdepodobne útočilo, má strategický význam

Ide o vojenský výcvikový priestor určený pre štarty rakiet, sond a družíc, vybudovaný v Sovietskom zväze po druhej svetovej vojne. Práve tam bol podľa predchádzajúcich informácií umiestnený systém na odpaľovanie rakiet Orešnik, informovala BBC. Upozornila však, že zatiaľ nebolo oficiálne potvrdené, že Rusi vyslali proti Ukrajine práve túto strelu.

Foto: SITA/AP

„Či išlo o Orešnik, zatiaľ nie je známe. Informácie poskytne armáda. Došlo k zásahu kritickej infraštruktúry. Na mieste pracujú všetky príslušné služby, pokračuje likvidácia požiaru,“ informoval na sieti Telegram starosta Ľvova Sadovyj s tým, že civilné objekty ani obytné domy v meste neboli poškodené a obete zatiaľ nehlásili.

Zelenskyj varoval pred útokom, USA vyzvali občanov na opatrnosť

Letecké veliteľstvo „Západ“ ukrajinských vzdušných síl na sieti Facebook v noci na piatok informovalo, že Rusko nasadilo do raketového útoku v Ľvovskej oblasti balistickú strelu. O aký typ strely išlo, sa v týchto chvíľach zisťuje, uviedlo vo vyhlásení. Starosta Kyjeva Vitalij Kličko medzitým oznámil, že v ukrajinskej metropole udreli ruské drony, ktoré v niekoľkých štvrtiach spôsobili požiare. Pri útoku v Kyjeve podľa neho zahynuli najmenej tri osoby a šesť ďalších utrpelo zranenia. Z metropoly tiež hlásili poškodené budovy.

Pred možným masívnym ruským útokom varoval vo štvrtok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj aj americké a britské veľvyslanectvo v Kyjeve. Ambasáda USA vyzvala amerických občanov, aby boli v prípade vyhlásenia leteckého poplachu pripravení okamžite sa ukryť.

Ruská armáda vyskúšala Orešnik naostro prvýkrát – s nebojovými hlavicami – 21. novembra 2024 pri útoku na ukrajinské Dnipro. Ruský prezident Vladimir Putin tvrdí, že tieto rakety pre ich hypersonickú rýchlosť nie je možné zachytiť.

Výpadky elektriny, kúrenia a vody v Belgorodskej oblasti

V dôsledku ukrajinského nočného útoku zostalo v pohraničnej Belgorodskej oblasti na západe Ruska viac než pol milióna ľudí bez elektriny a kúrenia a takmer 200 000 bez vody. Uviedol to oblastný gubernátor Viačeslav Gladkov, informuje TASR podľa agentúry AFP.

„K dnešnému dňu o 06.00 h… v Belgorodskej oblasti je 556 000 ľudí v šiestich obciach bez elektrickej energie. Takmer rovnaký počet ľudí je bez kúrenia, predovšetkým v 1 920 bytových domoch. Takmer 200 000 ľudí je bez vody,“ napísal Gladkov na sieti Telegram.

Nekonkretizoval, aké ciele ukrajinské sily zasiahli a čím. Celkové škody bude možné posúdiť, až keď sa rozvidnie. Na mieste sú všetky pohotovostné zložky a prebieha obnova dodávok energií a vody, ako aj pripájanie rezervných kapacít inštalovaných v priebehu posledných mesiacov. Podrobnejšie informácie prisľúbil neskôr počas piatka.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Saková si kúpila dom pod Slavínom: Nehnuteľnosť v prestížnej lokalite jej predal bývalý majiteľ Voderadov…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Ria pracuje v Rakúsku ako čašníčka: Zarábam 3-krát viac než na Slovensku, na začiatku som sa stretla s posmeškami
Slováci a Česi v zahraničí
Ria pracuje v Rakúsku ako čašníčka: Zarábam 3-krát viac než na Slovensku, na začiatku som sa stretla s posmeškami
Marketingový ťah, ktorý sa zmenil na masaker: Pre zbabranú Pepsi súťaž zomrelo 5 ľudí a spoločnosť prišla o milióny
Marketingový ťah, ktorý sa zmenil na masaker: Pre zbabranú Pepsi súťaž zomrelo 5 ľudí a spoločnosť prišla o milióny
Mal si dať odstrániť rebro, aby sa mohol orálne uspokojiť: Marilyna Mansona vinia aj zo smrti 15 ľudí a vrážd šteniatok
Marilyn Manson
Mal si dať odstrániť rebro, aby sa mohol orálne uspokojiť: Marilyna Mansona vinia aj zo smrti 15 ľudí a vrážd šteniatok
Janka navštívila 100 krajín: Lacné letenky na leto kupujte aj 5 mesiacov dopredu. Pozor na „cestovky-necestovky“
Janka navštívila 100 krajín: Lacné letenky na leto kupujte aj 5 mesiacov dopredu. Pozor na „cestovky-necestovky“
V skutočnosti vzniklo len 14 dielov, jeho autorom je Čechoslovák: 10 vecí, ktoré ste o sitkome Mr. Bean nevedeli
V skutočnosti vzniklo len 14 dielov, jeho autorom je Čechoslovák: 10 vecí, ktoré ste o sitkome Mr. Bean nevedeli
Mladá žena vracala krv, umrela a 2 roky si to nik nevšimol: Susedia cítili zápach z bytu, mysleli si, že sú to odpadky
Mladá žena vracala krv, umrela a 2 roky si to nik nevšimol: Susedia cítili zápach z bytu, mysleli si, že sú to odpadky
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare. Žena porodila osmorčatá, stala sa najnenávidenejšou matkou
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare. Žena porodila osmorčatá, stala sa najnenávidenejšou matkou
Agát šetrí pri nákupe potravín: Na týždeň som zaň zaplatila aj len 16 €, v nedeľu varím obedy na štyri dni
Agát šetrí pri nákupe potravín: Na týždeň som zaň zaplatila aj len 16 €, v nedeľu varím obedy na štyri dni
Charlie Chaplin rozosmial milióny ľudí, ale aj rozzúril Hitlera. V súkromí bol však sadistom s úchylkou na mladé ženy
Charlie Chaplin rozosmial milióny ľudí, ale aj rozzúril Hitlera. V súkromí bol však sadistom s úchylkou na mladé ženy
Stratili sme 7 dní voľna: Z 20 dní dovolenky môžete byť v roku 2026 doma 131 dní, vieme, ako ich rozplánovať
Stratili sme 7 dní voľna: Z 20 dní dovolenky môžete byť v roku 2026 doma 131 dní, vieme, ako ich rozplánovať
Zlatá vaňa v Hanoji, Donatellova busta aj Kotlárova analýza vakcín: Najväčšie udalosti roka 2025 zo Slovenska
Zlatá vaňa v Hanoji, Donatellova busta aj Kotlárova analýza vakcín: Najväčšie udalosti roka 2025 zo Slovenska
Nikdy ste o tom nepočuli: Briti chceli „zabiť“ Hitlera. Vojna skončila, odpálili najväčší nejadrový výbuch v dejinách
Nikdy ste o tom nepočuli: Briti chceli „zabiť“ Hitlera. Vojna skončila, odpálili najväčší nejadrový výbuch v dejinách

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac