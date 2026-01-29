Spolužiačka ho vyzývala, aby skočil: Na úmrtie žiaka v Parchovanoch si opäť posvieti generálna prokuratúra

Tragický prípad v Parchovanoch bude riešiť Generálna prokuratúra SR.

V prípade tragického úmrtia žiaka deviateho ročníka v Základnej škole (ZŠ) v Parchovanoch v okrese Trebišov z novembra 2023 došlo k zastaveniu trestného stíhania prečinu účasti na samovražde.

Sťažnosťou voči tomuto rozhodnutiu sa bude zaoberať Generálna prokuratúra (GP) SR. TASR o tom informovala hovorkyňa košickej krajskej prokuratúry Jarmila Janová. Už predtým bolo zastavené stíhanie vo veci prečinu usmrtenia.

V prípade bolo pre prečin účasti na samovražde obvinené mladistvé dievča, chlapcova spolužiačka. Prokurátor krajskej prokuratúry zastavil trestné stíhanie 16. januára tohto roku na základe ustanovenia Trestného poriadku, podľa ktorého nejde o trestný čin.

Dňa 27. januára mu bola proti tomuto rozhodnutiu predložená sťažnosť, o ktorej bude rozhodovať Generálna prokuratúra SR,“ informovala hovorkyňa krajskej prokuratúry.

Skutok je zachytený aj na videu

Vtedy len 15-ročný Roman si siahol na život 20. novembra 2023. Kým žiak 9. ročníka stál na streche, jeho spolužiaci si ho natáčali na mobilné telefóny. Na jednom z videí, ktoré zachytávajú chlapca, ako počas vyučovania lezie na strechu a chce skočiť, kričí spolužiačka: „Roman, skoč!

Chlapec napokon z výšky asi druhého poschodia dopadol na betónový chodník a na následky zranení, predovšetkým opuchu mozgu, zomrel v nemocnici v Trebišove.

Vraj to nie je trestný čin

Vo veci prečinu usmrtenia policajný vyšetrovateľ ešte 29. októbra zastavil trestné stíhanie, pretože skutok nie je trestným činom. „Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 22. decembra, kedy prokurátor Krajskej prokuratúry v Košiciach sťažnosť podanú poškodenými podľa paragrafu 193 odsek 1 písmeno c Trestného poriadku zamietol,“ uviedla Janová.

Otec žiaka sa po tragédii pre médiá vyjadril, že jeho syn bol šikanovaný. Škola uviedla, že neevidovala podnet o podozrení zo šikany v jej priestoroch.

Vo svojom trápení nikto nemusí byť sám. Ak prežívate náročné obdobie, tím profesionálov je tu pre vás 24 hodín denne na webe IPčko.sk. Pomoc môžete vyhľadať kedykoľvek prostredníctvom mailu alebo chatu.
