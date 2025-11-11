Po dvoch rokoch je vyšetrovanie úmrtia žiaka na škole v Parchovanoch uzavreté: Polícia zastavila stíhanie

Foto: Facebook (Základná škola Parchovany - official)

Dana Kleinová
TASR
Prípad mladíka, ktorý spadol zo strechy, má svoj koniec.

V prípade tragického úmrtia žiaka deviateho ročníka v Základnej škole (ZŠ) v Parchovanoch (okres Trebišov) spred dvoch rokov policajný vyšetrovateľ zastavil trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia, pretože skutok nie je trestným činom. TASR to v utorok za Krajskú prokuratúru Košice potvrdil Branislav Bujňák. O zastavení vyšetrovania usmrtenia žiaka z dôvodu, že si na život siahol sám, upozornila TV Joj.

V prípade však došlo k obvineniu mladistvého dievčaťa pre prečin účasti na samovražde. Jej trestné stíhanie bolo ukončené návrhom vyšetrovateľa na konečné opatrenie. „Obe trestné veci boli predložené dozorujúcemu prokurátorovi, ktorý rozhodne o ďalšom postupe,“ uviedol pre TASR Bujňák. Na zastavenie vyšetrovania vo veci usmrtenia podali rodičia žiaka podľa televízie sťažnosť.

Podľahol zraneniam

Pätnásťročný žiak ZŠ v Parchovanoch 20. novembra 2023 počas prestávky vyšiel na strechu školy a pri páde utrpel zranenia, ktorým po prevoze do nemocnice podľahol. Otec žiaka sa po tragédii pre médiá vyjadril, že jeho syn bol šikanovaný. Škola uviedla, že neevidovala podnet o podozrení zo šikany v jej priestoroch.

Ako sme vás v minulosti informovali v článku, spolužiačke deviataka Romana hrozilo odňatie slobody na 2 až 8 rokov, keďže bola obvinená pre zločin účasti na samovražde chránenej osoby, keďže mal mladík v čase udalosti len 15 rokov.

Vo svojom trápení nikto nemusí byť sám. Ak prežívate náročné obdobie, tím profesionálov je tu pre vás 24 hodín denne na webe IPčko.sk. Pomoc môžete vyhľadať kedykoľvek prostredníctvom mailu alebo chatu.
