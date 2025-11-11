Po dvoch rokoch je vyšetrovanie úmrtia žiaka na škole v Parchovanoch uzavreté: Polícia zastavila stíhanie

V prípade tragického úmrtia žiaka deviateho ročníka v Základnej škole (ZŠ) v Parchovanoch (okres Trebišov) spred dvoch rokov policajný vyšetrovateľ zastavil trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia, pretože skutok nie je trestným činom. TASR to v utorok za Krajskú prokuratúru Košice potvrdil Branislav Bujňák. O zastavení vyšetrovania usmrtenia žiaka z dôvodu, že si na život siahol sám, upozornila TV Joj.
V prípade však došlo k obvineniu mladistvého dievčaťa pre prečin účasti na samovražde. Jej trestné stíhanie bolo ukončené návrhom vyšetrovateľa na konečné opatrenie. „Obe trestné veci boli predložené dozorujúcemu prokurátorovi, ktorý rozhodne o ďalšom postupe,“ uviedol pre TASR Bujňák. Na zastavenie vyšetrovania vo veci usmrtenia podali rodičia žiaka podľa televízie sťažnosť.
Podľahol zraneniam
Pätnásťročný žiak ZŠ v Parchovanoch 20. novembra 2023 počas prestávky vyšiel na strechu školy a pri páde utrpel zranenia, ktorým po prevoze do nemocnice podľahol. Otec žiaka sa po tragédii pre médiá vyjadril, že jeho syn bol šikanovaný. Škola uviedla, že neevidovala podnet o podozrení zo šikany v jej priestoroch.
Ako sme vás v minulosti informovali v článku, spolužiačke deviataka Romana hrozilo odňatie slobody na 2 až 8 rokov, keďže bola obvinená pre zločin účasti na samovražde chránenej osoby, keďže mal mladík v čase udalosti len 15 rokov.
