Spojili ho s Putinom: Epstein mohol viesť najväčšiu „KGB medovú pascu“ v dejinách

Jeffrey Epstein mohol podľa spravodajských zdrojov viesť najväčšiu „medovú pascu“ v moderných dejinách – sexuálnu sieť určenú na získavanie kompromitujúcich materiálov pre ruské tajné služby.
Ako referuje britský web Daily Mail, vyplýva to z viac než troch miliónov novozverejnených dokumentov, ktoré vrhajú nové svetlo na jeho väzby na Moskvu, Kremeľ a samotného ruského prezidenta Vladimira Putina.
Spisy obsahujú 1 056 zmienok o Putinovi a takmer 10-tisíc odkazov na Moskvu.
Mal mať osobné kontakty s ruským prezidentom aj po svojom odsúdení
Zarážajúce je najmä to, že Epstein mal mať osobné kontakty s ruským prezidentom aj po svojom odsúdení v roku 2008 za zaobstaranie maloletého dievčaťa na prostitúciu.
Bezpečnostné zdroje tvrdia, že práve tieto väzby by mohli vysvetľovať Epsteinov extrémne luxusný životný štýl, ktorý bol v úplnom nepomere k jeho oficiálnej kariére finančníka. Priame dôkazy o tom, že Putin alebo ruskí agenti riadili Epsteinove zločiny, síce chýbajú, no indície sú podľa nich znepokojujúco konzistentné.
Zároveň sa ukazuje, že zatiaľ čo americké tajné služby Epsteinove ruské kontakty dlhodobo monitorovali, britské úrady mali byť opatrnejšie – údajne pre jeho blízke vzťahy s princom Andrewom.
Ruské dievčatá, svetová elita a ostrov plný techniky
Dokumenty naznačujú, že Epstein dokázal systematicky „dovážať“ mladé ženy z Ruska, často s pomocou organizovaného zločinu.
Práve to mohlo byť jadrom operácie: izolované prostredie, sofistikované sledovacie zariadenia a vplyvní hostia.
Jeden zo spravodajských zdrojov zhrnul: „Máte Andrewa, Billa Gatesa, Donalda Trumpa, Billa Clintona a všetkých ostatných v kompromitujúcich situáciách na ostrove preplnenom technológiami. Je to najväčšia medová pasca na svete. Američania to sledujú už roky, ale tí naši boli zjavne opatrnejší – pravdepodobne pre prepojenie na kráľovskú rodinu.“
