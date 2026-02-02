Spojili ho s Putinom: Epstein mohol viesť najväčšiu „KGB medovú pascu“ v dejinách

Foto: SITA / AP

Michaela Olexová
SITA
„Máte Andrewa, Billa Gatesa, Donalda Trumpa, Billa Clintona a všetkých ostatných v kompromitujúcich situáciách na ostrove preplnenom technológiami."

Jeffrey Epstein mohol podľa spravodajských zdrojov viesť najväčšiu „medovú pascu“ v moderných dejinách – sexuálnu sieť určenú na získavanie kompromitujúcich materiálov pre ruské tajné služby.

Ako referuje britský web Daily Mail, vyplýva to z viac než troch miliónov novozverejnených dokumentov, ktoré vrhajú nové svetlo na jeho väzby na Moskvu, Kremeľ a samotného ruského prezidenta Vladimira Putina.

Spisy obsahujú 1 056 zmienok o Putinovi a takmer 10-tisíc odkazov na Moskvu.

Mal mať osobné kontakty s ruským prezidentom aj po svojom odsúdení

Zarážajúce je najmä to, že Epstein mal mať osobné kontakty s ruským prezidentom aj po svojom odsúdení v roku 2008 za zaobstaranie maloletého dievčaťa na prostitúciu.

Foto: SITA/AP

Bezpečnostné zdroje tvrdia, že práve tieto väzby by mohli vysvetľovať Epsteinov extrémne luxusný životný štýl, ktorý bol v úplnom nepomere k jeho oficiálnej kariére finančníka. Priame dôkazy o tom, že Putin alebo ruskí agenti riadili Epsteinove zločiny, síce chýbajú, no indície sú podľa nich znepokojujúco konzistentné.

Zároveň sa ukazuje, že zatiaľ čo americké tajné služby Epsteinove ruské kontakty dlhodobo monitorovali, britské úrady mali byť opatrnejšie – údajne pre jeho blízke vzťahy s princom Andrewom.

Ruské dievčatá, svetová elita a ostrov plný techniky

Dokumenty naznačujú, že Epstein dokázal systematicky „dovážať“ mladé ženy z Ruska, často s pomocou organizovaného zločinu.

Práve to mohlo byť jadrom operácie: izolované prostredie, sofistikované sledovacie zariadenia a vplyvní hostia.

Jeden zo spravodajských zdrojov zhrnul: „Máte Andrewa, Billa Gatesa, Donalda Trumpa, Billa Clintona a všetkých ostatných v kompromitujúcich situáciách na ostrove preplnenom technológiami. Je to najväčšia medová pasca na svete. Američania to sledujú už roky, ale tí naši boli zjavne opatrnejší – pravdepodobne pre prepojenie na kráľovskú rodinu.“

Epstein a Putin – stretnutia aj po odsúdení

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Zvládne byť prorokom každý? Naša redakcia predpovedala 46 vecí na rok 2025, vyše 44 % z toho správne
Zvládne byť prorokom každý? Naša redakcia predpovedala 46 vecí na rok 2025, vyše 44 % z toho správne
Matka 10 detí 25 rokov držala v zajatí dievča. Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, zostali sme nespokojní
Matka 10 detí 25 rokov držala v zajatí dievča. Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, zostali sme nespokojní
O obľúbenom animáku Tom & Jerry sa šíri konšpirácia, ktorú ste možno počuli aj vy. Pravda je však inde
O obľúbenom animáku Tom & Jerry sa šíri konšpirácia, ktorú ste možno počuli aj vy. Pravda je však inde
Navštívili sme nádherné miesto na Slovensku, zamilovali sme si ho. Je zaradené medzi „Sedem divov Turca“
Tip na výlet
Navštívili sme nádherné miesto na Slovensku, zamilovali sme si ho. Je zaradené medzi „Sedem divov Turca“
Strčil prsty do vagíny a pozrel sa dnu, keď sa to považovalo za nechutné: Otec gynekológie experimentmi mučil otrokyne
Extrémni vedci
Strčil prsty do vagíny a pozrel sa dnu, keď sa to považovalo za nechutné: Otec gynekológie experimentmi mučil otrokyne
Tomáš o práci na luxusnej jachte: Plat juniorov začína na 3 000 €, riešil som aj mŕtvolu na palube
Slováci a Česi v zahraničí
Tomáš o práci na luxusnej jachte: Plat juniorov začína na 3 000 €, riešil som aj mŕtvolu na palube
Našli sme jedno z najlacnejších lyžiarskych stredísk u susedov: Ubytovanie nájdete od 35 eur
Našli sme jedno z najlacnejších lyžiarskych stredísk u susedov: Ubytovanie nájdete od 35 eur
Takmer 60 eur za obed, odchádzali sme nespokojní: Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože
Na nože
Takmer 60 eur za obed, odchádzali sme nespokojní: Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože
Veterinárka Mária Poláčková: Eutanázia je posledný akt lásky, nie zlyhanie. Ľudia zvieratá poľudšťujú
Domáci miláčikovia
Veterinárka Mária Poláčková: Eutanázia je posledný akt lásky, nie zlyhanie. Ľudia zvieratá poľudšťujú
Už keď nastupovali, boli v podstate mŕtvi. Osudný let raketoplánu Challenger trval iba 73 sekúnd
Už keď nastupovali, boli v podstate mŕtvi. Osudný let raketoplánu Challenger trval iba 73 sekúnd
Luana je najmladšou self-made miliardárkou. Baletka zbohatla na biznise, ktorému málokto veril, na krku má aj žaloby
Luana je najmladšou self-made miliardárkou. Baletka zbohatla na biznise, ktorému málokto veril, na krku má aj žaloby
Strčila jej hlavu do záchoda, do hrdla liala čistiace prostriedky: Matka 10 detí dlhých 25 rokov držala v zajatí dievča
Strčila jej hlavu do záchoda, do hrdla liala čistiace prostriedky: Matka 10 detí dlhých 25 rokov držala v zajatí dievča

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac