Spevák Miro Jaroš v problémoch: Otvorene priznal, čo sa deje, a prihovoril sa fanúšikom

Internet dokáže spájať ľudí, ale aj nebezpečne zavádzať. Na vlastnej koži to pocítil spevák Miro Jaroš, ktorého popularitu zneužili neznámi špekulanti na propagáciu pochybných prípravkov na chudnutie.
Ako uviedol denník Nový Čas, známy umelec sa z ničoho nič ocitol v reklamnej kampani, s ktorou nemá absolútne nič spoločné.
Miro v rukách podvodníkov
Na internete sa objavili stránky, ktoré lákajú ľudí na „zázračné“ tabletky, pričom ako údajný dôkaz účinnosti zneužili meno aj fotografie Jaroša. „Tento výrobok aj stránka je úplný FAIL a výmysel. Zneužívajú moje meno. Nemám s tým nič spoločné!“ reagoval nahnevaný spevák.
Ten zároveň odmietol akúkoľvek spojitosť s podobnými produktmi a jasne zdôraznil, že nikdy nič také neužíval. „Žiadne takéto prípravky som nikdy neužíval a ani neplánujem! Fitko a vyvážená strava to istí,“ odkázal svojim priaznivcom, ktorí mu zostali verní aj v tejto nepríjemnej situácii.
