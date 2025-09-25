Speváčka Rihanna už porodila: Narodilo sa jej tretie bábätko, pri výbere mena dodržala tradíciu

Hudobná ikona a inšpirátorka módnych trendov Rihanna spolu s partnerom, rapperom A$AP Rockym, privítali na svete svoju tretiu ratolesť.
Ako uviedol magazín Vogue, pár oznámil radostnú novinu prostredníctvom príspevku na Instagrame. Dcéra Rocki Irish Mayers sa narodila 13. septembra 2025, pričom dopĺňa súrodencov trojročného RZA a dvojročného Riota. Všetky deti tak nesú meno začínajúce na písmeno „R“, čo sa už stalo ich rodinným poznávacím znamením.
Met Gala ako začiatok tehotenskej kapitoly
Rihanna svoje tretie tehotenstvo po prvý raz odhalila na Met Gala 2025, ktoré sa konalo na počesť výstavy Superfine: Tailoring Black Style.
Na prestížnom podujatí zažiarila v čiernom krátkom vlnenom saku, vlnenom korzetovom body a čiernej pruhovanej sukni s drapériou – všetko od Marca Jacobsa. Rihannin odvážny outfit okamžite upútal pozornosť a naznačil, že aj počas ďalšieho tehotenstva zostane verná svojmu ikonickému štýlu.
Nahlásiť chybu v článku