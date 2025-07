Speváčka Mária Čírová pripravila synovi dokonalú narodeninovú tortu. Pokojne by mohla konkurovať aj profesionálom

Rodinné spomienky majú svoje čaro, najmä keď sa spájajú s malými veľkými chvíľami. Speváčka Mária Čírová sa podelila o jeden z nezabudnuteľných momentov – večer plný nostalgie, fotiek a lásky, keď si s manželom a deťmi pripomenula blížiace sa narodeniny svojho najmladšieho syna Rubena.

Ako napísala na svojom Instagrame, deň pred veľkým dňom si s rodinou spoločne prezerali fotografie z minulého roka, keď ich najmladší člen oslávil svoje štvrté narodeniny. Medzi nimi nechýbal ani záber na originálnu, doma pripravenú tortu – výsledok láskyplnej spolupráce celej rodiny.

Torta vymyslená s láskou

„Zajtra má náš najmenší drobček narodeniny. Tak si pred spaním pozeráme fotky z minulého roka,“ priznala speváčka a pripojila záber výnimočnej torty. „Túto tortu som vymyslela s veľkou láskou a vďaka pomocníkom – manželovi a dcérke – vznikla táto paráda. Čo na ňu hovoríte?“

Torta, ktorú pripravili pre Rubena, niesla výraznú LEGO tému. Tyrkysovo-modrý základ dopĺňali detaily ako figúrka chlapca v tričku s písmenom „R“, zlatá sviečka v tvare čísla štyri, LEGO kocky a dekorácie pripomínajúce plážový svet.

Po obvode torty bol nápis „Happy Birthday RUBEN“, vyskladaný z výrazných žltých písmen. Nechýbali ani hnedé časti, ktoré imitovali piesok. „PS: Ten piesok… To sú rozdrvené sušienky,“ doplnila Mária so štipkou humoru. Torta pôsobí ako z cukrárenskej vitríny, no najväčšiu hodnotu jej dodáva fakt, že vznikla doma, a to z lásky a nadšenia a spoluprácou celej rodiny.

Fanúšikovia nešetrili chválami