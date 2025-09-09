Speváčka Katka Knechtová prekvapila priznaniami: Podporné látky, ale aj klamstvá o tom, kým je

Foto: Instagram (katarinaknechtovaofficial)

Frederika Lyžičiar
Katka na ceste do Compostely našla nové odpovede, no aj vlastné hranice.

Pútnická trasa do Santiaga de Compostela patrí medzi najnáročnejšie, no zároveň najinšpiratívnejšie duchovné cesty sveta.

Na túto cestu sa vydávajú ľudia, ktorí hľadajú odpovede, pokoj alebo jednoducho novú životnú skúsenosť. Jednou z nich bola aj speváčka Katka Knechtová, ktorá si počas niekoľkotýždňového putovania prešla chvíľami radosti, únavy aj silných uvedomení. Ako povedala v podcaste Sajfa šou pre Funrádio, práve táto cesta jej priniesla skúsenosti, ktoré sa nedajú porovnať s ničím iným.

Intímne priznania a hľadanie odpovedí

Knechtová otvorene hovorila o tom, že púť síce bola duchovným dobrodružstvom, no zároveň v nej nechýbali ani chvíle, keď podľahla obyčajným ľudským slabostiam. „Mala som hriešne myšlienky, ale mala som tam frajera. Ale tak… Boli sme na poschodových posteliach…“ priznala s úsmevom. Speváčka tým ukázala, že aj na duchovnej ceste ostáva človek stále len človekom, so všetkými emóciami a túžbami.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa FUN RÁDIO Slovensko (@funradio_slovensko)


Rozhodnutie absolvovať cestu vzniklo z túžby nájsť odpovede na vnútorné otázky a prehodnotiť priority. „Hľadanie seba samého nekončí. Odpovieš si na nejaké otázky a potom prídu ďalšie. Ja si tiež dnes nekladiem otázky, ako keď som mala tridsať,“ uviedla. Camino jej prinieslo nové poznania, no zároveň ukázalo, že sebapoznávanie je proces, ktorý nikdy nemá jasný koniec.

Každodenné prekážky a malé radosti

