Speváčka Ilona Csáková ukázala novú postavu po 50. Neprajníkom venovala silný odkaz, ktorý sa im vryje do pamäti

Temperamentná speváčka, ktorá zažila svoju najväčšiu slávu v 90. rokoch, nepatrí medzi ženy, ktoré by boli odjakživa štíhle a nemuseli by sa starať o to, čo dajú do úst. Na druhej strane, nezáleží na tom, či má pár kíl navyše alebo nie, krásna je stále. A hoci mala úspešnú kariéru a funkčnú rodinu, chcela si dať do poriadku tiež hlavu a sebavedomie, ktoré mala nízke. Zapracovala na sebe a s výsledkom sa podelila na sociálnej sieti, kde sa však stretla s neprajnými reakciami.

Možno povedať, že tmavovláske sa darí vo všetkých smeroch. Konečne je Ilona Csáková spokojná aj vo svojom tele. Dlhé roky bojovala s postavou, až sa jedného dňa rozhodla s tým nadobro skoncovať. Je dôkazom toho, že vek nepredstavuje žiadnu prekážku na ceste za novým „ja“. A aj keď podľa kalendára už prekročila 50, dosiahla postavu, ktorú by jej mohli závidieť aj mladšie ročníky. Pred určitým časom dodržiavala nízkosacharidovú diétu a krabičky, ako upozornil Šarm, no zdá sa, že v tom pokračovala i naďalej.

Zverejnila bláznivé video s citrónmi

Dodržiavať jedálniček bolo pre speváčku výzvou, keďže sú jej synovia vo vývoji veľkí hladoši. Očividne to však zvládla, čo si všimli zvedaví fanúšikovia na Instagrame. Pozornému oku totiž neušlo, že ešte pred rokom sa pozerali na fotografie a videá kyprej tmavovlásky. Dnes sa zmenila na nepoznanie, čo je vidieť na štíhlejšej postave, ale i celkovo zjavne pozitívnej nálade. Ilona sa cíti vo svojej koži veľmi dobre.

Pred niekoľkými dňami zverejnila na sociálnej sieti video, v ktorom ukázala, že zmysel pre humor jej rozhodne nechýba. Fanúšikovia si mohli pozrieť speváčkin bláznivý tanec s citrónmi, ktorý mnohých pobavil. Zatiaľ čo sa umelkyňa zabávala a chcela zdvihnúť náladu aj ostatným, niektorí to zrejme zobrali ako príležitosť trošku si do nej rypnúť. Naznačila to v jednom zo svojich príspevkov na Instagrame, kde sa vyjadrila k neprajníkom. Speváčkine video s citrónmi totiž bolo zverejnené vo forme príbehu, takže komentáre videla len Ilona.

Aké slová venovala ostatným?