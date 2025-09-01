Speváčka Celeste Buckingham všetkých prekvapila: Fanúšikovia si mysleli, že sa vydáva, pravda je však iná

Na sociálnych sieťach to na prvý pohľad vyzeralo, že speváčka Celeste Buckingham sa vydala. Romantické fotografie, šaty ako zo svadobného dňa a emotívne vyjadrenia vyvolali medzi fanúšikmi rozruch.
Napokon však prišlo vysvetlenie a vysvitlo, že všetko bolo len súčasťou originálnej kampane k jej pripravovanej piesni. Na svojom Instagrame napísala príspevok, v ktorom objasnila, že zábery zo “svadby” nesúviseli s jej súkromím, ale s hudobnou tvorbou.
Emócie a poďakovanie fanúšikom
Speváčka opísala, že jej posledné dni boli nezvyčajnou zmesou radosti, smiechu a silných emócií. Vďaka gratuláciám, povzbudivým správam aj prejavom podpory cítila, že jej fanúšikovia stoja pri nej a prežívali tento okamih spolu s ňou.
„Tieto posledné hodiny boli zmesou lásky, smiechu a nečakaných osláv. Všetkým, ktorí poslali milé slová, gratulácie alebo sa jednoducho pridali na túto cestu – ďakujem z celého srdca,“ odkázala Buckingham svojim priaznivcom.
