Špekuláciám je koniec: Komunálne voľby budú v roku 2026, oznámil šéf parlamentu Raši

Tomáš Mako
TASR
Najbližšie komunálne voľby budú v riadnom termíne v roku 2026.

Debata o predĺžení súčasného volebného obdobia je definitívne uzavretá, najbližšie komunálne voľby sa uskutočnia v riadnom termíne v roku 2026.

Vzišlo to z dnešnej diskusie predsedu Národnej rady (NR) SR Richarda Rašiho (Hlas-SD) so zástupcami všetkých samospráv a regiónov na Slovensku, ktorí sa jednotne zhodli, že akékoľvek predlžovanie ich súčasného funkčného obdobia by bolo porušením princípov ústavnosti a platných právnych noriem. TASR o tom informoval odbor komunikácie Kancelárie NR SR.

„Vypočuli sme si jasné, jednotné a principiálne stanovisko všetkých troch združení, ktoré kategoricky odmietli návrh na odklad volieb plánovaných na rok 2026. Plne rešpektujeme ich argumentáciu, že starostovia, primátori a župani dostali od voličov mandát na štyri roky a akákoľvek retroaktívna zmena týchto pravidiel by bola porušením ústavných princípov a demokratických noriem,“ uviedol predseda parlamentu.

Predseda parlamentu Richard Raši

Pravidlá musia platiť pred začiatkom hry, tvrdí splnomocnenec Kaliňák

Na pondelkovom stretnutí diskutoval Raši s predsedami Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS), združenia Samosprávne kraje Slovenska (SK8) a Únie miest Slovenska (ÚMS). Zúčastnil sa na ňom aj aj štátny tajomník Ministerstva vnútra SR a splnomocnenec vlády SR pre územnú samosprávu Michal Kaliňák. „Oceňujem jasný postoj predsedov samosprávnych združení. Vážim si ich názorovú jednotu. Ukazuje sa, že kde je všeobecná zhoda, tam sú najsilnejšie argumenty. Pravidlá musia platiť pred začiatkom hry. To platí aj o dĺžke volebného obdobia samospráv. Je to úcta k pravidlám aj signál férovosti volebnej súťaže,“ vyhlásil Kaliňák.

Debata o najbližších komunálnych voľbách je tak podľa Rašiho definitívne uzavretá. Deklaroval, že termín volieb vyhlási v riadnom termíne koncom októbra 2026. „Tento jasný postoj zároveň otvára priestor na začatie riadnych politických konzultácií o budúcnosti, a to spôsobom, ktorý rešpektuje právnu istotu a férovosť. Teda s platnosťou až od ďalšieho volebného obdobia. Nevidím dôvod to teraz lámať cez koleno, najmä pokiaľ v parlamente nie je ani náznak potrebnej deväťdesiatky,“ poznamenal.

Avizoval, že so silným mandátom od predstaviteľov samospráv sa začne komunikácia s politickými partnermi s cieľom nájsť zhodu na ústavnom riešení, ktoré bude mať širokú a dlhodobú podporu.
S myšlienkou presunu komunálnych a krajských volieb o rok prišiel v októbri premiér Robert Fico na sneme Smeru-SD. Chcel by ich presunúť na rok 2027 po parlamentných voľbách. Myslí si, že komunálne voľby by mali zohľadňovať aj to, čo sa udeje vo voľbách do Národnej rady SR. Hlas-SD súhlasí, aby bolo volebné obdobie v samosprávach päťročné, no k zmene má podľa strany dôjsť až neskôr, aby platila na ďalšie volebné obdobie.

