Video modelky rozhádalo Čechov aj Slovákov. Nevedia sa zhodnúť, kto by mal robiť domáce práce, muži sa ohradili

Muži sú tí, ktorí domov nosia peniaze a ženy tie, ktoré sa starajú o deti a domácnosť. Tento model je dnes už zväčša stereotypom a je len málo domácností, kde je žena bez práce a jej hlavnou úlohou je byť tradičnou mamou a manželkou, zatiaľ čo muž len zarába a doma nepohne ani prstom. Ako sa však ukazuje, stále sa nájdu ľudia, ktorí tento model tradičnej rodiny preferujú a zväčša sú to práve muži.
Modelka Denisa Ryndová pridáva na sociálne siete kadejaký obsah od sveta krásy až po kone. Najnovšie však pridala video, ktoré sa objavilo aj v odporúčaniach ľudí, ktorí ju nesledujú, a to preto, že sa pod ním rýchlo zvrtla diskusia a viac-menej sa muži a ženy postavili proti sebe v debate o tom, kto by mal doma robiť domáce práce a starať sa o čistotu domácnosti.
Ako by mala správna domácnosť vyzerať?
Vo videu Denisa s humorom ukázala vyhrotenú situáciu, kedy je v domácnosti skutočne všetko rozdelené presne 50 na 50, teda každý si ustelie len vlastnú posteľ, umyje len vlastný riad a dá vyprať len svoje oblečenie. Išlo samozrejme o hyperbolu, ktorá mala byť reakciou na názor, ktorý v súčasnosti vyslovujú muži o tom, že vzťah by mal byť 50 na 50. Tento prístup by sa mal podľa mužov prejavovať napríklad na rande, kde dvojica platí jedlo na polovicu a už dávno neplatí, že by mal muž ženu pozvať.
„Chcel by som vidieť tvoj úsmev, ako by si sa smiala, keby ti na stole pristála faktúra za vodu, plyn, elektrinu, nájom, palivo do auta a ďalšie nemalé náklady. Keď 50/50, tak 50/50,“ reagoval na video muž v komentároch. „My ženy totiž tieto veci URČITE neplatíme úplne bežne,“ odkázala mu iná komentujúca v odpovedi a potom vysvetlila: „Myslím, že v tomto príspevku ide o to, že sa muži dožadujú 50/50, čo sa týka platieb, ale potom, keď dôjde na domáce práce, tak všetko robí žena a v tom muž problém nevidí. Nejde absolútne o to, že by snáď ženám robilo problém mať výdavky 50/50.“
„Poličku ti tiež privŕtam na 50 %,“ odkázal iný muž ako reakciu na video. Aj jemu sa dostala odpoveď od ženy a to: „Poličky zvládne privŕtať aj žena. Nič fyzicky náročné to nie je.“
„Chcem vidieť nejakú frajerku, ktorá príde domov po 12. hodinách v bani a ešte bude robiť domáce práce. Do týždňa by ju niesli vo vreci, ale od nás sa to chce. Jeden sa má starať, aby rodine nič nechýbalo a druhý sa má o tú rodinu starať. Nemôžu všetci robiť všetko, to by sa z toho zbláznili,“ vysvetlil zas tretí muž. „Ak frajer, čo robí 12 hodín v bani, zároveň požaduje, aby jeho žena platila 50 % nákladov, tak jasné, že aj tento frajer tiež bude robiť 50 % domácich prác,“ reagovala žena.
„Tak zmeň prácu, keď si z tej bane evidentne vyrobený. Ženy, ktoré sú doma s dieťaťom tiež svojím spôsobom pracujú, nemajú to vôbec ľahké byť celý deň s dieťaťom doma, obzvlášť s malým bábätkom, ktoré napríklad často plače. Nie som ničia slúžka, ak chce 50/50, tak nech si sám varí aj perie. Obaja s manželom robíme kancelársku prácu a okrem home office si prácu domov vážne nenosíme,“ pridala sa druhá.
„Variť viem, oprať si viem, upratať si viem, a preto som šťastne slobodný,“ odkázal muž v komentároch. Iný sa pridal s „A ja sa mám potom diviť, že neznášam ženy a chlapi sú oveľa lepšia spoločnosť.“
Ženy samozrejme tiež reagovali na mužské komentáre, ale písali aj vlastné, ako napríklad: „Akože MY ŽENY tiež chodíme do práce, tiež zarábame adekvátnu čiastku… A niektoré ženy v 21. storočí dokonca zarábajú aj viac než muži.“
