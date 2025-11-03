Video modelky rozhádalo Čechov aj Slovákov. Nevedia sa zhodnúť, kto by mal robiť domáce práce, muži sa ohradili

Foto: Instagram (_dryndova_) / Pexels

Dana Kleinová
Denisa vo videu reagovala na stereotypné mužské slová, že vzťah by mal byť „50 na 50", ktoré muži používajú najmä na tému financií.

Muži sú tí, ktorí domov nosia peniaze a ženy tie, ktoré sa starajú o deti a domácnosť. Tento model je dnes už zväčša stereotypom a je len málo domácností, kde je žena bez práce a jej hlavnou úlohou je byť tradičnou mamou a manželkou, zatiaľ čo muž len zarába a doma nepohne ani prstom. Ako sa však ukazuje, stále sa nájdu ľudia, ktorí tento model tradičnej rodiny preferujú a zväčša sú to práve muži.

Modelka Denisa Ryndová pridáva na sociálne siete kadejaký obsah od sveta krásy až po kone. Najnovšie však pridala video, ktoré sa objavilo aj v odporúčaniach ľudí, ktorí ju nesledujú, a to preto, že sa pod ním rýchlo zvrtla diskusia a viac-menej sa muži a ženy postavili proti sebe v debate o tom, kto by mal doma robiť domáce práce a starať sa o čistotu domácnosti.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa DENISA RYNDOVÁ (@_dryndova_)

Ako by mala správna domácnosť vyzerať?

Vo videu Denisa s humorom ukázala vyhrotenú situáciu, kedy je v domácnosti skutočne všetko rozdelené presne 50 na 50, teda každý si ustelie len vlastnú posteľ, umyje len vlastný riad a dá vyprať len svoje oblečenie. Išlo samozrejme o hyperbolu, ktorá mala byť reakciou na názor, ktorý v súčasnosti vyslovujú muži o tom, že vzťah by mal byť 50 na 50. Tento prístup by sa mal podľa mužov prejavovať napríklad na rande, kde dvojica platí jedlo na polovicu a už dávno neplatí, že by mal muž ženu pozvať.

„Chcel by som vidieť tvoj úsmev, ako by si sa smiala, keby ti na stole pristála faktúra za vodu, plyn, elektrinu, nájom, palivo do auta a ďalšie nemalé náklady. Keď 50/50, tak 50/50,“ reagoval na video muž v komentároch. „My ženy totiž tieto veci URČITE neplatíme úplne bežne,“ odkázala mu iná komentujúca v odpovedi a potom vysvetlila: „Myslím, že v tomto príspevku ide o to, že sa muži dožadujú 50/50, čo sa týka platieb, ale potom, keď dôjde na domáce práce, tak všetko robí žena a v tom muž problém nevidí. Nejde absolútne o to, že by snáď ženám robilo problém mať výdavky 50/50.“

Foto: Pexels

„Poličku ti tiež privŕtam na 50 %,“ odkázal iný muž ako reakciu na video. Aj jemu sa dostala odpoveď od ženy a to: „Poličky zvládne privŕtať aj žena. Nič fyzicky náročné to nie je.“

„Chcem vidieť nejakú frajerku, ktorá príde domov po 12. hodinách v bani a ešte bude robiť domáce práce. Do týždňa by ju niesli vo vreci, ale od nás sa to chce. Jeden sa má starať, aby rodine nič nechýbalo a druhý sa má o tú rodinu starať. Nemôžu všetci robiť všetko, to by sa z toho zbláznili,“ vysvetlil zas tretí muž. „Ak frajer, čo robí 12 hodín v bani, zároveň požaduje, aby jeho žena platila 50 % nákladov, tak jasné, že aj tento frajer tiež bude robiť 50 % domácich prác,“ reagovala žena.

„Tak zmeň prácu, keď si z tej bane evidentne vyrobený. Ženy, ktoré sú doma s dieťaťom tiež svojím spôsobom pracujú, nemajú to vôbec ľahké byť celý deň s dieťaťom doma, obzvlášť s malým bábätkom, ktoré napríklad často plače. Nie som ničia slúžka, ak chce 50/50, tak nech si sám varí aj perie. Obaja s manželom robíme kancelársku prácu a okrem home office si prácu domov vážne nenosíme,“ pridala sa druhá.

„Variť viem, oprať si viem, upratať si viem, a preto som šťastne slobodný,“ odkázal muž v komentároch. Iný sa pridal s „A ja sa mám potom diviť, že neznášam ženy a chlapi sú oveľa lepšia spoločnosť.“

Ženy samozrejme tiež reagovali na mužské komentáre, ale písali aj vlastné, ako napríklad: „Akože MY ŽENY tiež chodíme do práce, tiež zarábame adekvátnu čiastku… A niektoré ženy v 21. storočí dokonca zarábajú aj viac než muži.“

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Ozvali sa nespokojní diváci šou Pečie celé Slovensko: Myslia si, že má súťažiaca protekciu a…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Navštívili sme nádhernú dolinu a strašidelný hrad úplne zadarmo: Nájdete tu aj jaskyňu a priam dokonalú jesennú príroduNavštívili sme nádhernú dolinu a strašidelný hrad úplne zadarmo: Nájdete tu aj jaskyňu a priam dokonalú jesennú prírodu
Boli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nože. O tomto európskom klenote ste možno nikdy nepočuliBoli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nože. O tomto európskom klenote ste možno nikdy nepočuli
Jedol psie žrádlo, celý čas bol nahý: Táto reality šou prekonala rekordy, milióny ľudí sledovali mučenieJedol psie žrádlo, celý čas bol nahý: Táto reality šou prekonala rekordy, milióny ľudí sledovali mučenie
Herci, ktorí boli počas natáčania Harryho Pottera vymenení: Niekedy to bolo fiasko, inokedy tvorcovia nemali na výberHerci, ktorí boli počas natáčania Harryho Pottera vymenení: Niekedy to bolo fiasko, inokedy tvorcovia nemali na výber
Terapia červeným svetlom nie je zázračná, tvrdí odborníčka: Vedeckých dôkazov je málo a chýbajú, nie je to všeliekTerapia červeným svetlom nie je zázračná, tvrdí odborníčka: Vedeckých dôkazov je málo a chýbajú, nie je to všeliek
ANKETA: Nepáči sa mi to, malo by sa to odstrániť. Slovákov sme sa opýtali, čo si myslia o Separovom sprejovaní v HimalájachANKETA: Nepáči sa mi to, malo by sa to odstrániť. Slovákov sme sa opýtali, čo si myslia o Separovom sprejovaní v Himalájach
Káva za 3,60 eura nám udrela do nosa a nevoňala: Boli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nožeKáva za 3,60 eura nám udrela do nosa a nevoňala: Boli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nože
Prirovnávajú ju ku Kate Middleton, takto ju mal Putin žiadať o ruku: Kto je Alina Kabajevová, údajná nová cárovná v Kremli?Prirovnávajú ju ku Kate Middleton, takto ju mal Putin žiadať o ruku: Kto je Alina Kabajevová, údajná nová cárovná v Kremli?
Ste tu za hodinu, najete sa od 5 eur: O tomto európskom klenote ste možno nikdy nepočuli, musíte ho vidieťSte tu za hodinu, najete sa od 5 eur: O tomto európskom klenote ste možno nikdy nepočuli, musíte ho vidieť
Detské nosové vakcíny proti chrípke boli fuč za pár hodín. Vieme, kedy príde posledná dávka, niektorí rodičia sú zúfalíDetské nosové vakcíny proti chrípke boli fuč za pár hodín. Vieme, kedy príde posledná dávka, niektorí rodičia sú zúfalí
Budú v sobotu na Sviatok Všetkých svätých otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmenyBudú v sobotu na Sviatok Všetkých svätých otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmeny
Radik bol postrach Ruska: Škrtil 90-ročné ženy, tvrdil, že ich to nebolí a len sa chcel najesť. Náhodou ho zachytilo videoRadik bol postrach Ruska: Škrtil 90-ročné ženy, tvrdil, že ich to nebolí a len sa chcel najesť. Náhodou ho zachytilo video

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac